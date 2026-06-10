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"Реал" готовит предложение по дорогостоящему защитнику - источник

Мадридский "Реал" продолжает работу над усилением состава и обратил внимание на защитника дортмундской "Боруссии" Нико Шлоттербека.
Фото: Getty Images
Как сообщает Bild, кандидатура немецкого футболиста получила одобрение со стороны Жозе Моуринью. По информации источника, руководство "сливочных" готовится начать переговоры с дортмундским клубом. Отмечается, что сам Шлоттербек не против продолжить карьеру в Мадриде.

Сумма потенциальной сделки может составить от 50 до 60 миллионов евро без учёта дополнительных бонусов.

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