"Барселона" готовит предложение по трансферу игрока "ПСЖ" - источник

"Барселона" продолжает работу над усилением атаки и уже на следующей неделе может сделать шаг к подписанию Брэдли Баркола.

Фото: Getty Images

По информации журналиста Алекса Родригеса Санчеса, спортивный директор каталонцев Деку планирует встретиться с представителем футболиста.



Как утверждает источник, испанский клуб готов предложить "ПСЖ" 50 млн евро за трансфер 23-летнего вингера. Сообщается, что парижане готовы рассмотреть такой вариант сделки.



В случае успешного завершения переговоров Баркола может подписать с "Барселоной" пятилетний контракт. Предполагается, что зарплата игрока составит 13 млн евро до вычета налогов.

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Барселона