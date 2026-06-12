По информации журналиста Алекса Родригеса Санчеса, спортивный директор каталонцев Деку планирует встретиться с представителем футболиста.
Как утверждает источник, испанский клуб готов предложить "ПСЖ" 50 млн евро за трансфер 23-летнего вингера. Сообщается, что парижане готовы рассмотреть такой вариант сделки.
В случае успешного завершения переговоров Баркола может подписать с "Барселоной" пятилетний контракт. Предполагается, что зарплата игрока составит 13 млн евро до вычета налогов.
"Барселона" готовит предложение по трансферу игрока "ПСЖ" - источник
"Барселона" продолжает работу над усилением атаки и уже на следующей неделе может сделать шаг к подписанию Брэдли Баркола.
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