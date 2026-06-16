Как пишет AS, аргентинский футболист сообщил руководству испанского клуба о желании продолжить выступления за "Комо". По данным источника, хавбек рассчитывает получать стабильную игровую практику. Дополнительным фактором стало участие "Комо" в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Сообщается, что Жозе Моуринью не смог гарантировать 21-летнему футболисту необходимое количество игрового времени, после чего было принято решение отложить возвращение.
Пас является воспитанником академии "Реала", за которую выступал с 2016 по 2024 год. При продаже игрока в "Комо" мадридцы сохранили право обратного выкупа за 10 миллионов евро.
В минувшем сезоне аргентинец провёл 40 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 13 голов и восемь результативных передач.
Стало известно решение Нико Паса по будущему - источник
Полузащитник Нико Пас не планирует возвращаться в мадридский "Реал" этим летом.
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