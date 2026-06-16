Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, португальский полузащитник уже подписал контракт с мадридским "Реалом".
По информации источника, соглашение рассчитано на два года и предусматривает возможность продления. Теперь мадридскому клубу остаётся официально объявить о переходе экс- футболиста "Манчестер Сити".
Сообщается, что в приглашении Силвы был лично заинтересован главный тренер "сливочных" Жозе Моуринью. Португалец должен пополнить состав команды на правах свободного агента.
Моуринью подписал звёздного новичка в "Реал" - источник
Бернарду Силва близок к началу нового этапа в карьере.
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