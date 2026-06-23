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"Аль-Хиляль" готовит предложение на 170 млн евро за лидера "Барселоны" - источник

Будущее Рафиньи в "Барселоне" вновь оказалось в центре внимания на фоне интереса из Саудовской Аравии.
Фото: Getty Images
Как сообщает talkSPORT, "Аль-Хиляль" готов предпринять очередную попытку приобрести бразильского футболиста.

По данным источника, клуб из Эр-Рияда намерен обратиться к каталонцам с предложением в размере 170 миллионов евро. Именно такую сумму саудовцы готовы заплатить за переход одного из лидеров атаки "сине-гранатовых".

Минувший сезон получился для 29-летнего вингера результативным. Во всех турнирах он провёл 33 матча, записав на свой счёт 21 гол и восемь ассистов.

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