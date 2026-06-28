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Раскрыты новые детали переговоров "Реала" с Винисиусом - источник

"Реал" продолжает работу над продлением контракта с Винисиусом Жуниором.
Фото: Getty Images
По информации Defensa Central, мадридский клуб улучшил финансовые условия нового соглашения, рассчитывая сохранить одного из лидеров команды. Как утверждает источник, теперь "сливочные" готовы платить бразильскому вингеру 25 млн евро за сезон. Ранее руководство "Реала" предлагало футболисту оклад в размере 20 млн евро.

В минувшем сезоне 25-летний Винисиус провёл 53 матча во всех турнирах, отметившись 22 забитыми мячами и 14 ассистами на партнёров. Бразилец защищает цвета мадридского клуба с лета 2018 года, а срок его нынешнего контракта истекает следующим летом.

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