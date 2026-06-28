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Представитель Захаряна отреагировал на новости об интересе со стороны "Краснодара"

Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна, прокомментировал информацию об интересе к игроку "Краснодара".
Фото: Getty Images
"Никто из "Краснодара" к нам и в "Реал Сосьедад" не обращался.

Поэтому на данный момент мне нечего сказать по этому поводу, потому ни Арсену, ни нам, ни клубу об этом ничего не известно из-за отсутствия обращения", - сказал Голубин.

Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о том, что "Краснодар" интересуется российским полузащитником "Реала Сосьедад" Арсеном Захаряном.

В минушем сезона 23-летний атакующий хавбек принял участие в 21 матче за испанскую команду во всех турнирах и записал на свой счет один забитый гол, проведя на поле 696 игровых минут. Дейсвтующий контракт игрока с баскским клубом рассчитан до конца июня 2029 года.

Источник: Sport24

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