Представитель Захаряна отреагировал на новости об интересе со стороны "Краснодара"

"Никто из "Краснодара" к нам и в "Реал Сосьедад" не обращался.
Поэтому на данный момент мне нечего сказать по этому поводу, потому ни Арсену, ни нам, ни клубу об этом ничего не известно из-за отсутствия обращения", - сказал Голубин.
Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о том, что "Краснодар" интересуется российским полузащитником "Реала Сосьедад" Арсеном Захаряном.
В минушем сезона 23-летний атакующий хавбек принял участие в 21 матче за испанскую команду во всех турнирах и записал на свой счет один забитый гол, проведя на поле 696 игровых минут. Дейсвтующий контракт игрока с баскским клубом рассчитан до конца июня 2029 года.
Источник: Sport24