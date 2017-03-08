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Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
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Никита Симонян: "МЮ сможет показать класс в Ростове, даже несмотря на поле

"Манчестер Юнайтед" по силам продемонстрировать футбол высокого уровня на стадионе в Ростове-на-Дону, несмотря на качество газона, заявил первый вице-президент РФС Никита Симонян.

"Играть надо на любом поле, а Моуринью есть Моуринью… Но "Манчестер Юнайтед" сможет показать свой класс и на таком поле. "Бавария" на нем играла, "Томь" на днях тоже. Кто знает, может, и у "Ростова" шансы есть. "Баварию" ведь обыграли, сенсацию сотворили. Думаю, что "Ростов" может сыграть достойно и с "Манчестером". Даже если не удастся ростовчанам добиться положительного результата, все равно важно провести эти встречи именно таким образом", - цитирует Симоняна "Р-Спорт".
Теги: Симонян Ростов Манчестер Юнайтед
Сегодня, 16:32
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№1 Написал: М.Нагульнов (Сегодня, 17:06) #
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Кто знает, может, и у "Ростова" шансы есть. "

Спасибо дедуле на добром слове )))) Типа бывает и незаряженное ружье, висящее на стене стреляет .Уважил старый .Гинер еще не высказался , но тот уже понял , что лучше свой язык в заднице держать , когда о РОСТОВЕ говоришь
Регистрация: 25.02.2017
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