В игре второго тура общего этапа против "Ромы" мадридцы уступали со счётом 1:3, но сумели вырвать победу - 4:3.
Перелом наступил в концовке встречи. Карлос Эспи сократил отставание на 83-й минуте, спустя две минуты Эндрик сравнял счёт, а на 90-й минуте Антонио Рюдигер забил победный мяч.
По данным Mister Chip, "Реалу" понадобилось 7 минут и 43 секунды, чтобы превратить отставание в два мяча в победу. Это лучший показатель для гостевых матчей Лиги чемпионов.
"Реал" установил рекорд Лиги чемпионов после камбэка с "Ромой"
"Реал" установил рекорд Лиги чемпионов по скорости камбэка в гостевом матче.
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