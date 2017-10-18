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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Роберто Бордин: постараемся выиграть у "Локомотива"
"Шериф" понимает всю важность матча Лиги Европы против российского "Локомотива", поэтому рассчитывает на победу, хотя ее будет трудно добиться, заявил главный тренер тираспольского клуба Роберто Бордин.
"Завтра будет трудная и интенсивная игра для обеих команд, каждая из которых хочет набрать очки. Мы готовы сыграть с "Локомотивом", он проводит хороший сезон в таком серьезном чемпионате, как российский. Но наши ребята готовы, у них хорошее состояние, все понимают важность этой игры, поэтому мы готовы выйти и показать хороший футбол.
Мы постараемся выиграть, ведь играем дома, перед своими болельщиками. Играя против такой команды, как "Локомотив", это трудно сделать, но посмотрим завтра, на поле мы уже сможем понять, какие у соперника слабые места. "Локомотив" хорошо играет в российском чемпионате.
В группах все команды хотят показать лучший результат и выйти дальше, тем более у таких команд, как "Локомотив" и "Копенгаген", хороший опыт выступления в этом турнире. Группа у нас сложная, но и у нас есть шанс на выход дальше, надо только хорошо играть и набирать очки. Завтра очень важная для нас игра, обе команды захотят получить очки", - цитирует Бордина ТАСС.
"Завтра будет трудная и интенсивная игра для обеих команд, каждая из которых хочет набрать очки. Мы готовы сыграть с "Локомотивом", он проводит хороший сезон в таком серьезном чемпионате, как российский. Но наши ребята готовы, у них хорошее состояние, все понимают важность этой игры, поэтому мы готовы выйти и показать хороший футбол.
Мы постараемся выиграть, ведь играем дома, перед своими болельщиками. Играя против такой команды, как "Локомотив", это трудно сделать, но посмотрим завтра, на поле мы уже сможем понять, какие у соперника слабые места. "Локомотив" хорошо играет в российском чемпионате.
В группах все команды хотят показать лучший результат и выйти дальше, тем более у таких команд, как "Локомотив" и "Копенгаген", хороший опыт выступления в этом турнире. Группа у нас сложная, но и у нас есть шанс на выход дальше, надо только хорошо играть и набирать очки. Завтра очень важная для нас игра, обе команды захотят получить очки", - цитирует Бордина ТАСС.
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