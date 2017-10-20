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Николас Бендтнер: считаю "Зенит" фаворитом Лиги Европы

Нападающий "Русенборга" Никлас Бендтнер прокомментировал поражение от "Зенита" (1:3) в гостевом матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Мы совершили ошибку в начале первого тайма, усложнив себе ситуацию на поле. Но если вы посмотрите на игру в целом, мы смотрелись неплохо. Создали немало моментов для забитого гола. К сожалению, забить много не удалось.

Стоит признать, что "Зенит" оказался сильнее нас. Эта команда хорошо организованна. Считаю, эту команду фаворитом Лиги Европы", - цитирует Бендтнера "Чемпионат.сом".
Теги: Бендтнер Русенборг Зенит
Сегодня, 00:17
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