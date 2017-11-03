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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Португалия приблизилась к России в рейтинге УЕФА по итогам матчей Лиги Европы
Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей четвертого тура группового этапа Лиги Европы, прошедших в четверг.
Московский "Локомотив" дома уступил молдавскому "Шерифу" (1:2), а санкт-петербугский "Зенит" на выезде сыграл вничью с норвежским "Русенборгом" (1:1). Что касается португальских клубов, то "Брага" в гостях разошлась миром с болгарским "Лудогорцем" (1:1), а "Витория Гимарайнш" на своем поле победила французский "Марсель" (1:0).
Суммарный коэффициент у России теперь составляет 47,982 балла (учитываются результаты последних пяти сезонов, включая текущий), а вот у Португалии увеличился до 43,248. Лидирует в таблице Испания, далее следуют Англия, Италия, Германия и Франция. Россия идет на шестом месте, отставая от Франции на 3,099 балла, а Португалия - на седьмом.
По итогам текущего сезона определится, какое представительство в еврокубках будет у стран в сезоне-2019/20. Стране, находящейся на шестой строчке в рейтинге, дается право заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Стране, которая идет на седьмом месте, в Лигу чемпионов можно будет делегировать две команды, а в Лигу Европы - три.
ТАСС
Московский "Локомотив" дома уступил молдавскому "Шерифу" (1:2), а санкт-петербугский "Зенит" на выезде сыграл вничью с норвежским "Русенборгом" (1:1). Что касается португальских клубов, то "Брага" в гостях разошлась миром с болгарским "Лудогорцем" (1:1), а "Витория Гимарайнш" на своем поле победила французский "Марсель" (1:0).
Суммарный коэффициент у России теперь составляет 47,982 балла (учитываются результаты последних пяти сезонов, включая текущий), а вот у Португалии увеличился до 43,248. Лидирует в таблице Испания, далее следуют Англия, Италия, Германия и Франция. Россия идет на шестом месте, отставая от Франции на 3,099 балла, а Португалия - на седьмом.
По итогам текущего сезона определится, какое представительство в еврокубках будет у стран в сезоне-2019/20. Стране, находящейся на шестой строчке в рейтинге, дается право заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Стране, которая идет на седьмом месте, в Лигу чемпионов можно будет делегировать две команды, а в Лигу Европы - три.
ТАСС
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