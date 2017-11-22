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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Столе Сольбаккен: мне трудно выговорить фамилию Миранчука, но я могу выделить его в составе "Локомотива"
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Столе Сольбаккен: мне трудно выговорить фамилию Миранчука, но я могу выделить его в составе "Локомотива"
Главный тренер датского "Копенгагена" Столе Сольбаккен перед матчем футбольной Лиги Европы выделил в составе московского "Локомотива" полузащитника Алексея Миранчука.
"Локомотив" и "Копенгаген" проведут матч пятого тура группового этапа турнира 23 ноября в Москве.
"Мне трудно выговорить фамилию Миранчука, но я могу выделить его в составе "Локомотива". Я считаю, что в ближайшем будущем он сможет играть в большом европейском клубе. В составе каждой команды есть лидеры, у нашего соперника это Джефферсон Фарфан и Мануэл Фернандеш.
Нам предстоит сложный матч против квалифицированного соперника. Во внутреннем чемпионате "Локомотив" давно находится на лидирующих позициях и показывает качественный футбол", - цитирует тренера ТАСС.
"Локомотив" и "Копенгаген" проведут матч пятого тура группового этапа турнира 23 ноября в Москве.
"Мне трудно выговорить фамилию Миранчука, но я могу выделить его в составе "Локомотива". Я считаю, что в ближайшем будущем он сможет играть в большом европейском клубе. В составе каждой команды есть лидеры, у нашего соперника это Джефферсон Фарфан и Мануэл Фернандеш.
Нам предстоит сложный матч против квалифицированного соперника. Во внутреннем чемпионате "Локомотив" давно находится на лидирующих позициях и показывает качественный футбол", - цитирует тренера ТАСС.
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