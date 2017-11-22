Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Столе Сольбаккен: мне трудно выговорить фамилию Миранчука, но я могу выделить его в составе "Локомотива"

Главный тренер датского "Копенгагена" Столе Сольбаккен перед матчем футбольной Лиги Европы выделил в составе московского "Локомотива" полузащитника Алексея Миранчука.

"Локомотив" и "Копенгаген" проведут матч пятого тура группового этапа турнира 23 ноября в Москве.

"Мне трудно выговорить фамилию Миранчука, но я могу выделить его в составе "Локомотива". Я считаю, что в ближайшем будущем он сможет играть в большом европейском клубе. В составе каждой команды есть лидеры, у нашего соперника это Джефферсон Фарфан и Мануэл Фернандеш.

Нам предстоит сложный матч против квалифицированного соперника. Во внутреннем чемпионате "Локомотив" давно находится на лидирующих позициях и показывает качественный футбол", - цитирует тренера ТАСС.
Теги: Локомотив Копенгаген
Сегодня, 20:39
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.