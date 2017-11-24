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Евгений Постников: все к "Астане" уже относятся с уважением

Защитник "Астаны" Евгений Постников прокомментировал поражение от "Вильярреала" (2:3).

"Вильярреал" — хорошая команда, они сильные индивидуально футболисты, мне кажется, что они стали даже сильнее, чем в первой игре в Испании. У них было много возможностей, и я думаю, они приехали за победой. Бояться никого не стоит, но класс игроков и игры у них высокий, в чемпионате Испании все команды сильные, они быстро принимают решение, на каждом участке поля и индивидуально один на один легко обыграть могут. Я думаю все к "Астане" уже относятся с уважением и знают, как мы дома сильно играем. Даже в такой игре в концовке мы вполне могли сравнять счёт, но не повезло. Поздравляю "Вильярреал" с победой, он её заслужил", - цитирует Постникова sports.kz.
Теги: Астана Вильярреал
Сегодня, 04:42
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