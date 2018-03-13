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Станислав Черчесов: у "Зенита" и ЦСКА есть шансы пройти дальше в Лиге Европы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов уверен, что матчи в 1/8 финала Лиги Европы пойдут на пользу российским клубам.

- На днях все наши клубы проиграли свои матчи в Лиге Европы. Настолько плох наш уровень по сравнению с топ-лигами?

- Уровень сопротивления другой, и к этому нужно адаптироваться. Другие скорости, другой уровень индивидуального мастерства. Так было и со сборной, когда после Аргентины мы лучше выглядели против Испании. Так что такие матчи идут на пользу. Жаль, что "Спартак" не прошел - посмотрели бы на кандидатов в сборную. Кстати, еще момент: у соперников наших клубов мотивация в Лиге Европы тоже возрастает по сравнению с их домашними лигами. Говорю так, потому что все эти команды смотрел. Остальные сейчас тоже, к сожалению, проиграли. Изначально было понятно, что "Атлетико" выделяется, но "Локомотив" дома обязательно даст бой, просто так не отдаст. А у "Зенита" и ЦСКА, убежден, есть все шансы пройти дальше.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Черчесов Зенит ЦСКА Локомотив
Сегодня, 03:58
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