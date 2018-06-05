"Спартак" наказан двумя выездными матчами без зрителей

УЕФА наказал "Спартак" по итогам матча 1/16 финала Лиги Европы с "Атлетиком" в Бильбао.Российский клуб наказан за использование пиротехники, бросание предметов на поле и беспорядки с участием болельщиков (около стадиона). "Спартак" оштрафован на 55 тысяч евро и, кроме того, ему запрещено продавать билеты на два ближайших выездных матча в еврокубках. Наказание включает еще одну игру условно с испытательным сроком на 2 года.В сезоне-2018/19 "Спартак" стартует с 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.