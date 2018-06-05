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"Спартак" наказан двумя выездными матчами без зрителей

УЕФА наказал "Спартак" по итогам матча 1/16 финала Лиги Европы с "Атлетиком" в Бильбао.

Российский клуб наказан за использование пиротехники, бросание предметов на поле и беспорядки с участием болельщиков (около стадиона). "Спартак" оштрафован на 55 тысяч евро и, кроме того, ему запрещено продавать билеты на два ближайших выездных матча в еврокубках. Наказание включает еще одну игру условно с испытательным сроком на 2 года.

В сезоне-2018/19 "Спартак" стартует с 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.
Теги: Спартак
Сегодня, 18:18
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(4)
№10 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:53) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Вырожденцы гейропейские

Да, пипец, даже мэр Бильбавский, вроде, извинился.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№9 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:46) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вырожденцы гейропейские


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№8 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:41) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Спартачей встречали арматурой и истерикой.
Мэр этого городишки, надев по случаю стринги цвета хаки и боевое боа, припадошно тряся плюмажом из перьев, выступил с *мужественной* речью про фашизм и про непройдёт.

правда, потом долго публично извинялся, называл спартаковцев друзьями и радушно приглашал красно-белых в гости..

петарда, от которой откинулся сердешнобольной полицейский, оказалось, прилетела с испанских секторов.

да, их собственная бильбайская полиция публично назвала фанатов Атлетика дерьмом.

но виноватым у *наших европейских партнёров* остался именно Спартак и его болельщики.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№7 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 18:39) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Все расийские клубы должны быть отстранены от участия в Еврокубках.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:35) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Подхерры испанские.... angry


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№5 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 18:31) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: stainless
УЕФА оштрафовал "Атлетик" на 40 тысяч евро

Вот это да. Футболисты Атлетика остались без утреннего кофе...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№4 Написал: stainless (Сегодня, 18:29) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Хитрый Лис
Охреневшие европидоры, где наказание фанатам Атлетика?

УЕФА оштрафовал "Атлетик" на 40 тысяч евро по итогам ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Спартака" (1:2), сообщает Marca.
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№3 Написал: SVN (Сегодня, 18:27) #
  • +1
  •  (7)
online

уефа творит беспредел.Испанцы творили безобразие,а наказывают Спартак.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 18:22) #
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Охреневшие европидоры, где наказание фанатам Атлетика?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№1 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 18:21) #
  • -9
  •  (17)
Болеет за:
ЦСКА
Дебилам-так и надо.Нормальным болельщикам-слова сочувствия....
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
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