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Михаил Боярский: кошмар какой! Бедный Сережа Семак! Это ужасно, так подвести тренера

Народный артист России, известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал разгромное поражение сине-бело-голубых в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы от минского "Динамо" (0:4).

– А я говорил перед матчем, что "Зенит" выиграет. Дурак старый! Понятно, что матч будет трудным, но такого я не ожидал, – сказал Боярский. – Кошмар какой! Бедный Сережа Семак! Это ужасно. Команда не в форме и вышла играть без боевого духа. Так подвести тренера своего! Ну как так можно?

– "Барселона" проходила "ПСЖ" после 0:4. В Петербурге у "Зенита" есть шансы?

– Это понятно, но все равно это поражение значит, что у команды нет никакой психологической базы. Что это такое? Шансы есть всегда, но это удар под дых – и болельщикам, и тренеру. После такого вера теряется, а ее упустить легче, чем приобрести. Конечно, будем надеяться, но… Это очень не по-мужски после чемпионата мира так проиграть не самой сильной команде. Хотя у "Динамо" Минск хорошая команда, но 0:4! Я очень расстроен.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Боярский Семак Зенит
Вчера, 22:39
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(5)
№19 Написал: dvdw (Сегодня, 00:25) #
  • 0
  •  (0)

Бело синий самый сильный. Привет из Минска
Регистрация: 27.09.2016 [жалоба]
№18 Написал: sparwik53 Виктор (Вчера, 23:27) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Тренеры все и всегда "бедные" если команда продула.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№17 Написал: AlecseiSoc Сочи (Вчера, 23:13) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Михаил, они тебе еще омнюки и обрезали перебег ежегодный, в другой клуб , Тосно уграли, Динамо нам сплавили, теперь рвать когти и болеть за московский клуб, как ближайшие или вообще, всех на... послать и стать фаном финского чемпионата.
Регистрация: 13.03.2017 [жалоба]
№16 Написал: anonymous (Вчера, 23:09) #
  • +6
  •  (6)

Семак в Газпроме далеко не бедный
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№15 Написал: KecoH Kazan (Вчера, 22:56) #
  • +12
  •  (14)
Болеет за:
«Рубин»
Да какой бедный. Столько игроков на позиции. Выбирай любого и настраивай на матч. Видишь не готовы - не ставь. С Рубином матч перенесли в 1 калитку, ради Зенита. Хотел просто и спокойно минск обыграть, и к Рубину основой подойти. А вот как оказывается. Еще посмотрим, как в Казани сыграют. Надеюсь Бухаров с должной мотивацией выйдет.
Регистрация: 5.08.2015 [жалоба]
№14 Написал: Яamon (Вчера, 22:54) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Локомотив»
Семак - парень с головой и характером, всё у него получится, нужно время и адекватное руководство, на таких поражениях и учатся
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
№13 Написал: Карелия Петрозаводск (Вчера, 22:53) #
  • +6
  •  (6)

Состав назначает тренер, причём здесь команда подвела тренера.... это типа мёда нет,но виноват не пасечник,а пчёлы. Бред


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Лучше пузо от пива,чем горб от работы. Самый звонкий крик-ТИШИНА,самый яркий свет-НОЧЬ.(Пикник)
Регистрация: 15.04.2009 [жалоба]
№12 Написал: kraf г. Новосибирск (Вчера, 22:53) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Shekel
Бедный Сережа Семак!

Его что, заставили такой состав ставить? Чего его жалеть? Сам виноват, на одной ноге хотел Минск пройти

Скорее, хотел для этой банды - Лодыгин, Набиуллин, Эрнани, Кранневиттер, Ригони, Шатов, Дриусси - сделать "вы это смогли!". А они обзырянились.
Причем, Шатов и Эрнани, похоже должны были играть на Дриусси. Но тот остался отрезанным.
Регистрация: 3.06.2014 [жалоба]
№11 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Вчера, 22:51) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Волга НН»
Вся вина на Семаке.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
№10 Написал: Primus Москва (Вчера, 22:51) #
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Этот «бедный Серёжа» итак всю тренерскую карьеру в тепличных условиях - Капелло выгнали, Семак непричем, Слуцкого выгнали - Семак опять вроде как в провале невиноват. Спрашивается какого ляда ты в тренерском штабе штаны протирал да чужое место занимал. Так что пускай сцука почувствует на своей изнеженной шкурке, каково это с позором проепывать


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Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013 [жалоба]
№9 Написал: Яamon (Вчера, 22:51) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Yuriah
Просто Зенит не хочет играть в Лиге Европы

да ну нах
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
№8 Написал: Yuriah (Вчера, 22:49) #
  • -7
  •  (9)

Просто Зенит не хочет играть в Лиге Европы.
Регистрация: 12.08.2016 [жалоба]
№7 Написал: Рованиеми С-Пб (Вчера, 22:49) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Сожрешь в ресторане куйню и думаешь: Бедный повар! Он не знал, что продукты испорченные и рецепт-*овно smiley


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И это пройдет
Регистрация: 19.08.2010 [жалоба]
№6 Написал: fd65 (Вчера, 22:47) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Все....., Дартаньян больше ни ногой на Крестовский..... laughing
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№5 Написал: kuzz Москва (Вчера, 22:45) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Канальи
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№4 Написал: anat7171 Белорусь (Вчера, 22:45) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Гена Орлов думает......
Регистрация: 11.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: Frankenstein (Вчера, 22:44) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
А за результат и качество игры разве не Сережа Семак отвечает?Икакой же он бедный Миша?)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Вчера, 22:42) #
  • +5
  •  (9)

Бедный Сережа Семак!

Его что, заставили такой состав ставить? Чего его жалеть? Сам виноват, на одной ноге хотел Минск пройти
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№1 Написал: CSKA085 Москва (Вчера, 22:41) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Гена Орлов жив там? как его самочувствие?
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
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