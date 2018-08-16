Боярский: "Зенит" не пройдет дальше - надо вовремя играть, а не надеяться потом на чудо

Известный актёр и болельщик "Зенита" Михаил Боярский поделился ожиданиями от ответного матча сине-бело-голубых с минским "Динамо"."Зенит" не способен отыграться. Слишком большой счёт. Чудеса на поле творить бессмысленно. Надо уметь играть вовремя, а не ждать потом чудес. Команда растеряла все шансы на проход дальше", — сказал Боярский.