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Боярский: "Зенит" не пройдет дальше - надо вовремя играть, а не надеяться потом на чудо

Известный актёр и болельщик "Зенита" Михаил Боярский поделился ожиданиями от ответного матча сине-бело-голубых с минским "Динамо".

"Зенит" не способен отыграться. Слишком большой счёт. Чудеса на поле творить бессмысленно. Надо уметь играть вовремя, а не ждать потом чудес. Команда растеряла все шансы на проход дальше", — сказал Боярский.

Чемпионат
Теги: Зенит Динамо Минск Боярский
Сегодня, 13:49
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5
(1)
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:37) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зенит не пройдёт !

No pasarаn!


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№4 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 14:35) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Ясен пень - во-первых, сегодня Минск будет играть в автобус, а во-вторых, не очень-то и нужна нам нынче ЛЕ. Хотя победить все равно надо, хотя бы 1:0
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№3 Написал: Лесовод Тосно (Сегодня, 14:20) #
  • 0
  •  (2)

чудеса бывают,вспомним матч в с Макаби в Израиле


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Тосно?Тосно?????????!!!!!!!!!ТОСНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 26.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 14:19) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Рубин»
Адекватное мнение. Глупо надеяться на феерию голов при таком скучном нападении.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: Scoter дом (Сегодня, 14:18) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
усач прав
Регистрация: 26.09.2006 [жалоба]
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