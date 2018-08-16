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Москва Рубин
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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Михаил Боярский: какой Месси, какой Роналду? Кто они по сравнению с Дзюбой
Знаменитый российский актер Михаил Боярский поделился эмоциями от выхода "Зенита" в Лигу Европы.
В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Зенит" в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский" разгромил минское "Динамо" со счетом 8:1.
"Я думаю у Дзюбы сегодня ночью вырастут крылья и он улетит в какую-нибудь другую галактику играть в футбол. Такой любви как здесь он нигде не получит. Какой Месси, какой Роналду? Кто они по сравнению с Дзюбой. Он наш, он родной, и это очень важно", - цитирует Боярского Sport24.
В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Зенит" в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский" разгромил минское "Динамо" со счетом 8:1.
"Я думаю у Дзюбы сегодня ночью вырастут крылья и он улетит в какую-нибудь другую галактику играть в футбол. Такой любви как здесь он нигде не получит. Какой Месси, какой Роналду? Кто они по сравнению с Дзюбой. Он наш, он родной, и это очень важно", - цитирует Боярского Sport24.
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