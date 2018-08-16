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Михаил Боярский: какой Месси, какой Роналду? Кто они по сравнению с Дзюбой

Знаменитый российский актер Михаил Боярский поделился эмоциями от выхода "Зенита" в Лигу Европы.

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Зенит" в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский" разгромил минское "Динамо" со счетом 8:1.

"Я думаю у Дзюбы сегодня ночью вырастут крылья и он улетит в какую-нибудь другую галактику играть в футбол. Такой любви как здесь он нигде не получит. Какой Месси, какой Роналду? Кто они по сравнению с Дзюбой. Он наш, он родной, и это очень важно", - цитирует Боярского Sport24.
Теги: Боярский Дзюба Месси Роналду Зенит
Вчера, 23:40
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11
(1)
№11 Написал: Petrovich.LG СПб (Сегодня, 00:05) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Мишань кончай бухать. Зенит не Тосно, иди болей за Тосно. таких болел Зениту не надо.
Регистрация: 28.05.2018 [жалоба]
№10 Написал: anonymous (Сегодня, 00:04) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Blessing
Цитата: anonymous
так в Зените 95% болел глоры

...меньше.

ну не на много
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№9 Написал: Aseev Valeri Aseev Valeri (Сегодня, 00:03) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Реал»
Усатый команды меняет в год по нескольку раз.Главное шарфы меняет влет.Присоска.
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
№8 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:58) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anonymous
так в Зените 95% болел глоры

...меньше.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№7 Написал: vitaliy1977 Калининград (Вчера, 23:58) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: strekall
Дартаньян переобулся smile

Причём без прыжка....
Регистрация: 13.03.2012 [жалоба]
№6 Написал: Alone (Вчера, 23:53) #
  • +3
  •  (3)

Дзюба хорош раздухарился! Делает то что должен, еще бы Заболотного подтянул сопляка, перспектива есть у него, борется, старается
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
№5 Написал: anonymous (Вчера, 23:51) #
  • -9
  •  (9)

Цитата: Skyline
миша глор иди топи за другую команду

так в Зените 95% болел глоры
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№4 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Вчера, 23:49) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
миша глор иди топи за другую команду

Тосно увы...
Регистрация: 19.03.2017 [жалоба]
№3 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 23:43) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
миша глор иди топи за другую команду


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№2 Написал: strekall Руcь (Вчера, 23:42) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Дартаньян переобулся smile


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"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013 [жалоба]
№1 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Вчера, 23:42) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Совсем шляпу снесло старику.)))


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
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