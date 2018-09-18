"Зенит" покажет матч с "Копенгагеном" на стадионе "Санкт-Петербург"

"Зенит" покажет матч группового этапа Лиги Европы против "Копенгагена" на стадионе "Санкт-Петербург". Болельщики смогут посмотреть прямую трансляцию этой встречи на гигантском экране."Зенит" выступает в группе C вместе с "Копенгагеном", "Бордо" и "Славией".