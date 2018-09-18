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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Андрей Червиченко: столько дури вплелось в ситуации с Ещенко и Глушаковым, что её ковшом не разгрести (9)
Андрей Червиченко: столько дури вплелось в ситуации с Ещенко и Глушаковым, что её ковшом не разгрести (9)
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Борис Игнатьев: в Турции будет интересно посмотреть за битвой двух таких мастеровитых наставников
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Денис Глушаков: если мне захочется, я в лицо все скажу тренеру, а не лайки буду ставить. Я же не дурак (58)
Денис Глушаков: если мне захочется, я в лицо все скажу тренеру, а не лайки буду ставить. Я же не дурак (58)
"Зенит" покажет матч с "Копенгагеном" на стадионе "Санкт-Петербург"
"Зенит" покажет матч группового этапа Лиги Европы против "Копенгагена" на стадионе "Санкт-Петербург". Болельщики смогут посмотреть прямую трансляцию этой встречи на гигантском экране.
"Зенит" выступает в группе C вместе с "Копенгагеном", "Бордо" и "Славией".
ФК "Зенит"
"Зенит" выступает в группе C вместе с "Копенгагеном", "Бордо" и "Славией".
ФК "Зенит"
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