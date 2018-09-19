"Зенит" отправился в Копенгаген

"Зенит" вылетел в Данию на матч группового турнира Лиги Европы с местным "Копенгагеном".Сегодня вечером команда проведет открытую тренировку на стадионе "Паркен". Перед этим Сергей Семак и один из футболистов примут участие в пресс-конференции.Матч "Копенгаген" - "Зенит" состоится в четверг.