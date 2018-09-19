Новости партнеров

"Зенит" отправился в Копенгаген

"Зенит" вылетел в Данию на матч группового турнира Лиги Европы с местным "Копенгагеном".

Сегодня вечером команда проведет открытую тренировку на стадионе "Паркен". Перед этим Сергей Семак и один из футболистов примут участие в пресс-конференции.

Матч "Копенгаген" - "Зенит" состоится в четверг.

ФК "Зенит"
Теги: Зенит Копенгаген
Сегодня, 14:30
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 14:37) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Эээ,задолбали уже своим футболом,давайте новые видосы про глушакова вываливайте


--------------------
fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.