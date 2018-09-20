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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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22:53
Неприятности продолжаются. Лайки, отстранения, поражение от "Рапида", а впереди - дерби с ЦСКА...
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Массимо Каррера: мама Адриано чувствует себя плохо, он не мог сыграть с "Ахматом" весь матч (4)
19:36
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Геннадий Орлов: Карреру не зовут в Италию, итальянцы не верят в него. А тут он герой России (15)
17:01
Самюэлю Жиго сняли швы (9)
Самюэлю Жиго сняли швы (9)
"Челси" благодаря голу Виллиана выиграл у ПАОКа
Лондонский "Челси" в стартовом туре группового этапа Лиги Европы нанес поражение ПАОКу.
Лига Европы
1 тур
"ПАОК" – "Челси" 0:1
Голы: Виллиан, 7
"ПАОК": Пасхалакис, Тошка, Хачериди, Варела, Виейринья, Вернблум, Маурисио, Пелькас (Варда, 62), Шахов (Прийович, 69), Эль-Каддури, Лео (Бисесвар, 82)
"Челси": Аррисабалага, Дзаппакоста, Алонсо (Аспиликуэта, 66), Кристенсен, Рюдигер, Жоржиньо (Фабрегас, 65), Баркли, Канте, Мората (Жиру, 81), Виллиан, Родригес
Предупреждения: Вернблум, 88, Баркли, 90, Рюдигер, 90+1, Варда, 90+1, Эль-Каддури, 90+3
Лига Европы
1 тур
"ПАОК" – "Челси" 0:1
Голы: Виллиан, 7
"ПАОК": Пасхалакис, Тошка, Хачериди, Варела, Виейринья, Вернблум, Маурисио, Пелькас (Варда, 62), Шахов (Прийович, 69), Эль-Каддури, Лео (Бисесвар, 82)
"Челси": Аррисабалага, Дзаппакоста, Алонсо (Аспиликуэта, 66), Кристенсен, Рюдигер, Жоржиньо (Фабрегас, 65), Баркли, Канте, Мората (Жиру, 81), Виллиан, Родригес
Предупреждения: Вернблум, 88, Баркли, 90, Рюдигер, 90+1, Варда, 90+1, Эль-Каддури, 90+3
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