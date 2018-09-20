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"Челси" благодаря голу Виллиана выиграл у ПАОКа

Лондонский "Челси" в стартовом туре группового этапа Лиги Европы нанес поражение ПАОКу.

Лига Европы

1 тур

"ПАОК" – "Челси" 0:1

Голы: Виллиан, 7

"ПАОК": Пасхалакис, Тошка, Хачериди, Варела, Виейринья, Вернблум, Маурисио, Пелькас (Варда, 62), Шахов (Прийович, 69), Эль-Каддури, Лео (Бисесвар, 82)

"Челси": Аррисабалага, Дзаппакоста, Алонсо (Аспиликуэта, 66), Кристенсен, Рюдигер, Жоржиньо (Фабрегас, 65), Баркли, Канте, Мората (Жиру, 81), Виллиан, Родригес

Предупреждения: Вернблум, 88, Баркли, 90, Рюдигер, 90+1, Варда, 90+1, Эль-Каддури, 90+3
Теги: ПАОК Челси
Сегодня, 21:54
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(1)
№2 Написал: Киклоп Россия (Сегодня, 22:09) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Вот вам и ПАОК...


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Veliky Hamster
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:56) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Предупреждения: Вернблум, 88,

Красаучек, скотина.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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