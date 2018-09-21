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Виталий Буяльский: ничья для киевского "Динамо" - это как поражение

Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский прокомментировал ничью в матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы с "Астаной" (2:2).

"Пропустили, потому что ошиблась вся команда после подачи с правого фланга. То, что случилось в первом тайме, возможно — самоуверенность. Во второй половине игры до 94 минуты играли здорово, могли забивать ещё... Так случилось. Почему не использовали голевые моменты? Наверное, нету мастерства, если не забили. Когда не забивают, значит, нету мастерства. И удачи. Мы сами знаем, что мы, по сути, проиграли эту игру. Ничья для "Динамо" — это как поражение", - цитирует Буяльского dynamo.kiev.ua..
Теги: Динамо Киев Астана
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