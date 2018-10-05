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Ханни должен играть в основе. Оценки матча "Спартак"-"Вильярреал"

"Спартак" чуть не выиграл у "Вильярреала". Выход Ханни - переломный момент встречи. Но не все поддержали уровень алжирца.

Ханни должен играть в основе. Оценки матча "Спартак"-"Вильярреал"




Александр Максименко - 3,0
Только 3 сэйва на счету Александра. И из них некоторые были эффектными. Правда, однажды чуть сам не создал опасность, когда нелепо отразил мяч в сторону. Винить Максименко в пропущенных голах никто не будет, но всегда хочется, чтобы голкипер реально спасал.

Дмитрий Комбаров - 2,5
В первом тайме Комбаров чаще остальных получал мяч. Это был вообще нонсенс. Дмитрий, у которого игра не идет с начала сезона, владел мячом больше всех. В атаке, как обычно, был слаб и бесполезен. Единственная подача, которая дошла до партнера - навес на Мельгарехо, когда тот забил из офсайда. При этом по перехватам Комбаров - лучший на поле, на его счету их 6.

Георгий Джикия - 3,5
Помните, как в начале сезона все восхищались диагоналями Магнуссона в ЦСКА. Точно такие же теперь делает капитан "Спартака". Только у Джикии они еще получаются со 100-процентной точностью. И это жирный плюс к его карме. В первом голе Георгий, как и остальные защитники, сыграл статиста. Больше грубо не ошибался.

Сальваторе Боккетти - 3,0
Итальянец второй матч сбоит. Что с "Ростовом" проскочил мимо мяча, и Зуев забил. А сегодня у Боккетти ошибок было больше. Не подстраховал Рассказова, когда забивался первый мяч. Не держал Фунеса Мори, оставив его для Ташаева, когда "Вильярреал" заработал решающий пенальти. Совершил 3 отбора.

Николай Рассказов - 2,0
Если против "Ростова" Рассказов игру провел слабо, то с "Вильярреалом" Николай вообще провалился. И ладно бы он был пассивен в атаке, к этому все привыкли. Но Рассказов кошмарно защищался. Первый гол гостей чисто его, второй - тоже. Мог исправиться, когда выкатил в чужой штрафной на Зобнина, но Роман не забил.

Лоренсо Мельгарехо - 4,0
Один из лучших игроков "Спартака". Постепенно забирает лидерство Промеса в свои руки. Мельгарехо - главный универсал (и это звание он перехватил у Зобнина). Играет везде, хоть в ворота его ставь. А главное - везде с пользой. В атаке забил, в обороне совершил 3 отбора (как Боккетти). 3 удачные обводки парагвайца - это лучший результат среди всех игроков матча.

Михаил Игнатов - 3,0
Появление Игнатова - сюрприз Карреры. Надо признать, что молодой парень не подвел итальянца. Феерии какой-то заоблачной не случилось, но Михаил старался. Для дебюта вполне добротно выступил Игнатов.

Фернандо - 2,5
Синусоидальная игра бразильца. На свой классный пас сам себе отвечал ошибкой. Стал автором голевой передачи для Форнальса, чего сам явно не хотел. Пару раз обрезался в середине поля, поэтому должен благодарить гостей, что из его косяков они сделали только 1 гол.

Роман Зобнин - 3,5
Привычно - объем, борьба, настрой. Это все на высоте у Романа. Зобнин классно видит поле, хорошо открывается под передачи, умеет обыграть один в один. Но сегодняшний матч еще раз подчеркнул - завершать Роман не умеет ВООБЩЕ капслоком. 3 раза идеально выкатывали на него партнеры, и все моменты Зобнин загубил.

Александр Ломовицкий - 2,0



Что такого делает на тренировках Ломовицкий, регулярно попадая в основной состав? На поле Александр бежит только 45 минут. Перерыв молодежь расслабляет, поэтому потом Ломовицкий начинает фолить и терять мяч, едва к нему касаясь. Грусть, тоска, печаль от его игры. Даже нотки жалости появляются при очередной неудачи Александра. Хватит, наверно, его мучить. Надо пройти очищение ФНЛом в составе "Спартака-2".

Зе Луиш - 4,0
Безальтернативный Зе выдал классный матч. Даже нагло взял на себя право исполнять пенальти и уверенно его реализовал. Испугал всех, когда захромал перед перерывом. А в итоге после побежал еще быстрее. В фирменном стиле оформил дубль, когда в верховой борьбе продавил защитника. Забил первый за долгое время гол спартаковцев с игры. Цеплялся за все, что летело в его сторону.

Софиан Ханни - 4,0
Если твитами не получилось выбить место в основе, то алжирец пошел по проверенному и правильному пути. Его игра чуть не принесла "Спартаку" 3 очка. Именно он задавил на фланге Бонеру, когда красно-белые забивали второй мяч. Именно он круто пробил в штангу, после чего Мельгарехо добил в ворота. И если Каррера его снова не поставит в стартовый состав, то придется болельщикам оформлять официальную петицию.

Александр Ташаев - 3,0
Первое касание Александра - голевая передача. Лучше выход на замену не придумаешь. Но сфолил на Фунесе Мори именно Ташаев, хотя там больше вины Боккетти. Однозначно сильнее Ломовицкого.

Артем Тимофеев - б/о

Андрей Мордовин, Rusfootball.info
Теги: Спартак Вильярреал Ханни
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