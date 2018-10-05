Сальваторе Боккетти: "Спартак" вернулся! (видео)

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти поделился впечатлениями от матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы против "Вильярреала" (3:3), передает корреспондентМихаил Гончаров.- Нам очень тяжело, потому что пропустили на 95-й минуте. У нас были моменты, мы старались, играли, бились. Если будет самоотдача, то все будет хорошо.- Наверное, и мне. Было много моментов. Даже при счете 1:2 мы пытались играть. Давно не было такой самоотдачи, когда все вместе. "Спартак" вернулся! И я рад этому.- Может, были расстроены двумя этими поражениями подряд. Это непросто. Тяжело психологически. Между нами в команде был разговор. Обсуждали, что с нами происходит, что нам нужно, чтобы выйти из этой ситуации. Хорошо, что сегодня мы показали такой футбол. Думаю, если и дальше будем играть так же, все будет хорошо.- Он сказал, что игра была хорошей. Сказал: "Браво!". Молодцы!- Были расстроены поражениями дома. Теряли уверенность внутри. Сегодня показали, что мы вернулись.- Посмотрим.- Конечно. Это команда пропускает. Он не один виноват.- Конечно. Мы команда. Мы все вместе проигрываем и выигрываем.- Это не мое и не ваше решение. Не могу ничего сказать. Надеюсь, что все будет хорошо и мы будем вместе.- Кто не играет, все могут помочь.