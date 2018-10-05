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Сальваторе Боккетти: "Спартак" вернулся! (видео)

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти поделился впечатлениями от матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы против "Вильярреала" (3:3), передает корреспондент Rusfootball.info Михаил Гончаров.



- Нам очень тяжело, потому что пропустили на 95-й минуте. У нас были моменты, мы старались, играли, бились. Если будет самоотдача, то все будет хорошо.

- Федун сказал, что ему этот матч в сезоне понравился больше остальных. А тебе как?

- Наверное, и мне. Было много моментов. Даже при счете 1:2 мы пытались играть. Давно не было такой самоотдачи, когда все вместе. "Спартак" вернулся! И я рад этому.

- У вас какая-то особая подготовка к игре была или что?

- Может, были расстроены двумя этими поражениями подряд. Это непросто. Тяжело психологически. Между нами в команде был разговор. Обсуждали, что с нами происходит, что нам нужно, чтобы выйти из этой ситуации. Хорошо, что сегодня мы показали такой футбол. Думаю, если и дальше будем играть так же, все будет хорошо.

- Какими были первые слова Массимо Карреры после матча?

- Он сказал, что игра была хорошей. Сказал: "Браво!". Молодцы!

- В чем была проблема "Спартака"?

- Были расстроены поражениями дома. Теряли уверенность внутри. Сегодня показали, что мы вернулись.

- Вернулись править?

- Посмотрим.

- Ташаев нарушил правила и привез пенальти на 95-й минуте. Поддержали его?

- Конечно. Это команда пропускает. Он не один виноват.

- А Максименко поддержали?

- Конечно. Мы команда. Мы все вместе проигрываем и выигрываем.

- Глушаков сейчас не играет. Это потеря для "Спартака"?

- Это не мое и не ваше решение. Не могу ничего сказать. Надеюсь, что все будет хорошо и мы будем вместе.

- Глушаков мог бы помочь сегодня?

- Кто не играет, все могут помочь.
Теги: Боккетти Спартак Вильярреал Rвидео
Сегодня, 01:14
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#1  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 01:35)
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Болеет за:
ЦСКА
Молодец! Наш язык сложнее даже восточных. Ежели так научился говорить - он уже немного русский. Дай Бог ему здравия и спортивной выносливости!


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
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