Сальваторе Боккетти: "Спартак" вернулся! (видео)

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
00:56
Массимо Каррера: если я ещё здесь, значит, Федун верит, что я ещё смогу сделать что-то хорошее (видео)
Массимо Каррера: если я ещё здесь, значит, Федун верит, что я ещё смогу сделать что-то хорошее (видео)
00:23
Торнике Окриашвили: я очень хотел, чтобы Классон именно так подбросил мяч, и я забил через себя (видео) (3)
Торнике Окриашвили: я очень хотел, чтобы Классон именно так подбросил мяч, и я забил через себя (видео) (3)
Вчера, 23:22
Игроки "Анжи" откажутся выходить на работу с 19 октября, если им не погасят долги по зарплате (3)
Игроки "Анжи" откажутся выходить на работу с 19 октября, если им не погасят долги по зарплате (3)
Вчера, 23:14
"Зенит" ведет переговоры по новому контракту Кокорина (1)
"Зенит" ведет переговоры по новому контракту Кокорина (1)
Вчера, 23:03
Сергей Семак: "Зенит" провел не лучший матч (5)
Сергей Семак: "Зенит" провел не лучший матч (5)
Вчера, 22:47
"Зенит" не наиграл на победу со "Славией". Новый первый номер сборной затащил, а пауза будет кстати (4)
"Зенит" не наиграл на победу со "Славией". Новый первый номер сборной затащил, а пауза будет кстати (4)
Вчера, 22:01
Евгений Кафельников: "Спартак" не выиграет сегодня (5)
Евгений Кафельников: "Спартак" не выиграет сегодня (5)
Вчера, 21:54
"Милан" одержал волевую победу над "Олимпиакосом"
"Милан" одержал волевую победу над "Олимпиакосом"
Вчера, 21:53
"Копенгаген" обыграл "Бордо" (2)
"Копенгаген" обыграл "Бордо" (2)
Вчера, 21:48
"Зенит" благодаря голу Александра Кокорина обыграл "Славию" (60)
"Зенит" благодаря голу Александра Кокорина обыграл "Славию" (60)
Вчера, 21:40
Леонид Федун прибыл на матч "Спартак" - "Вилльяреал" (5)
Леонид Федун прибыл на матч "Спартак" - "Вилльяреал" (5)
Вчера, 21:12
Денис Глушаков: лучше играть в футбол вживую, чем в приставку (4)
Денис Глушаков: лучше играть в футбол вживую, чем в приставку (4)
Вчера, 20:45
"Краснодар" - "Севилья": Промес - в стартовом составе (6)
"Краснодар" - "Севилья": Промес - в стартовом составе (6)
Вчера, 20:29
Андрей Канчельскис может возглавить узбекский "Навбахор" (4)
Андрей Канчельскис может возглавить узбекский "Навбахор" (4)
Вчера, 20:05
Баннер болельщиков "Зенита" перед матчем со "Славией" (фото) (7)
Баннер болельщиков "Зенита" перед матчем со "Славией" (фото) (7)
Вчера, 19:47
"Астана" одержала убедительную победу над "Ренном" (2)
"Астана" одержала убедительную победу над "Ренном" (2)
Вчера, 19:42
Анатолий Бышовец: у "Спартака" есть шанс выйти из черной полосы (1)
Анатолий Бышовец: у "Спартака" есть шанс выйти из черной полосы (1)
Вчера, 19:26
Карлос Санчес перенесет операцию на колене
Карлос Санчес перенесет операцию на колене
Вчера, 19:08
Дмитрий Тарасов: все плохо играют, вся команда (1)
Дмитрий Тарасов: все плохо играют, вся команда (1)
Вчера, 19:02
"Самара Арена" провалила очередную проверку (5)
"Самара Арена" провалила очередную проверку (5)
Сальваторе Боккетти: "Спартак" вернулся! (видео)
Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти поделился впечатлениями от матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы против "Вильярреала" (3:3), передает корреспондент Rusfootball.info Михаил Гончаров.
- Нам очень тяжело, потому что пропустили на 95-й минуте. У нас были моменты, мы старались, играли, бились. Если будет самоотдача, то все будет хорошо.
- Федун сказал, что ему этот матч в сезоне понравился больше остальных. А тебе как?
- Наверное, и мне. Было много моментов. Даже при счете 1:2 мы пытались играть. Давно не было такой самоотдачи, когда все вместе. "Спартак" вернулся! И я рад этому.
- У вас какая-то особая подготовка к игре была или что?
- Может, были расстроены двумя этими поражениями подряд. Это непросто. Тяжело психологически. Между нами в команде был разговор. Обсуждали, что с нами происходит, что нам нужно, чтобы выйти из этой ситуации. Хорошо, что сегодня мы показали такой футбол. Думаю, если и дальше будем играть так же, все будет хорошо.
- Какими были первые слова Массимо Карреры после матча?
- Он сказал, что игра была хорошей. Сказал: "Браво!". Молодцы!
- В чем была проблема "Спартака"?
- Были расстроены поражениями дома. Теряли уверенность внутри. Сегодня показали, что мы вернулись.
- Вернулись править?
- Посмотрим.
- Ташаев нарушил правила и привез пенальти на 95-й минуте. Поддержали его?
- Конечно. Это команда пропускает. Он не один виноват.
- А Максименко поддержали?
- Конечно. Мы команда. Мы все вместе проигрываем и выигрываем.
- Глушаков сейчас не играет. Это потеря для "Спартака"?
- Это не мое и не ваше решение. Не могу ничего сказать. Надеюсь, что все будет хорошо и мы будем вместе.
- Глушаков мог бы помочь сегодня?
- Кто не играет, все могут помочь.
- Нам очень тяжело, потому что пропустили на 95-й минуте. У нас были моменты, мы старались, играли, бились. Если будет самоотдача, то все будет хорошо.
- Федун сказал, что ему этот матч в сезоне понравился больше остальных. А тебе как?
- Наверное, и мне. Было много моментов. Даже при счете 1:2 мы пытались играть. Давно не было такой самоотдачи, когда все вместе. "Спартак" вернулся! И я рад этому.
- У вас какая-то особая подготовка к игре была или что?
- Может, были расстроены двумя этими поражениями подряд. Это непросто. Тяжело психологически. Между нами в команде был разговор. Обсуждали, что с нами происходит, что нам нужно, чтобы выйти из этой ситуации. Хорошо, что сегодня мы показали такой футбол. Думаю, если и дальше будем играть так же, все будет хорошо.
- Какими были первые слова Массимо Карреры после матча?
- Он сказал, что игра была хорошей. Сказал: "Браво!". Молодцы!
- В чем была проблема "Спартака"?
- Были расстроены поражениями дома. Теряли уверенность внутри. Сегодня показали, что мы вернулись.
- Вернулись править?
- Посмотрим.
- Ташаев нарушил правила и привез пенальти на 95-й минуте. Поддержали его?
- Конечно. Это команда пропускает. Он не один виноват.
- А Максименко поддержали?
- Конечно. Мы команда. Мы все вместе проигрываем и выигрываем.
- Глушаков сейчас не играет. Это потеря для "Спартака"?
- Это не мое и не ваше решение. Не могу ничего сказать. Надеюсь, что все будет хорошо и мы будем вместе.
- Глушаков мог бы помочь сегодня?
- Кто не играет, все могут помочь.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.