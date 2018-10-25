Кузяев - гроссмейстер футбола, Дзюба - может всё. Оценки игрокам "Зенита" после матча с "Бордо"

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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
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|Ничьи
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
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|Игры
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
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|Поражения
|Забито
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|Ренджерс
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|Рапид
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
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|Очки
|1
|Сарпсборг 08
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|Мальмё
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Краснодар
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|2
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|3
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|6
|2
|Севилья
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|Акхисар
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
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|Астана
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|Ренн
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|Яблонец
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
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|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
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|Челси
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|2
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|ПАОК
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Кузяев - гроссмейстер футбола, Дзюба - может всё. Оценки игрокам "Зенита" после матча с "Бордо"
В непростой игре команде Семака удалось добыть победу в самой концовке. Rusfootball.info оценивает действия футболистов "Зенита", особенно выделяя Дзюбу и Кузяева, которые сотворили решающий гол.
Все фото: Официальный сайт ФК "Зенит"
Иван Долинин, Rusfootball.info
"Зенит"
Лунев - 4.0Первый раз вступил в игру после дальнего удара только после перерыва. Зато второй - через несколько секунд после этого. Но, вообще говоря, "Бордо" тревожил Лунева только подобными попытками из-за пределов штрафной. Единственный случай, когда игроки французского клуба остро пробили с близкого расстояния, был голевым. Есть ли претензии к Луневу? На мой взгляд, нет. В таких ситуациях вратари редко спасают свои команды.
Иванович - 4.0Бранислав здорово помогал "Зениту" в развитии атак по правому флангу, на котором он был призван действовать сегодня. Некоторые из его передач привели к неплохим моментам у ворот Костиля. При этом Иванович классно вбрасывал ауты, превратив их практически в полноценные стандартные положения. В обороне он неоднократно блокировал удары соперника - как минимум дважды он сделал сэйвы за Лунева. Но был у серба один весомый огрех, который вынуждает снизить ему оценку. В эпизоде с голом Бриана он очень легко дал сделать навес, лишь обозначив сопротивление.
Маммана - 4.0Заметно, что Маммана еще не на пике своей формы, но я бы сказал, что он неплохо возвращается в игру после длительного восстановления. Сегодня он совершал важные отборы и перехваты, смело стелился в подкатах и, по большому счету, не дал особого повода для критики.
Нету - 3.5Во время матча у Семака была одна претензия к Нету - тренер ругал защитника за то, что тот чаще играет через центр, а надо больше задействовать фланги. В остальном португалец был неплох. Сыграл, скажем так, на одном уровне со своим партнером по центру защиты. Но мы снизим оценку Нету на половину балла, поскольку в самом конце он не только заработал желтую карточку, но и дал возможность "Бордо" пробить со штрафного с хорошей точки.
Набиуллин - 3.5Эльмир по-прежнему оставляет самое неоднозначное впечатление по сравнению с другими "зенитовцами". С одной стороны, он действительно классно подключается к атакам. Примеры этого - несколько хороших проходов по краю с дальнейшими прострелами, а также отличный навес на Дзюбу в эпизоде с первым голом. С другой стороны, в защите Набиуллин часто ошибается. С его фланга "Бордо" имел достаточно много подходов. Плюс к этому именно он не уследил за Брианом, когда тот открыл счет в матче.
Паредес - 3.5Действия аргентинца у меня ассоциируются со словом "вальяжность". Слишком уж он в вольной форме выполняет свои оборонительные функции. "Жирондинцы" несколько раз пользовались этим и находили возможности для дальних ударов из зоны Паредеса. Но глобально это все, пожалуй, придирки. Леандро провел нормальную встречу. Не самую выдающуюся, но и не провальную.
Ерохин - 3.5Непростая игра для Александра. Мы его привыкли чаще видеть в атаке, но сегодня он получил задание больше отрабатывать в обороне. Возможно, именно из-за этого мы часто видели, как он при наступлении "Зенита" то недобежит, то перебежит, то просто выглядит не очень уверенно. Но зато он качественно действовал в опорной зоне, помогая Паредесу.
Кузяев - 5.0Для меня, без сомнения, лучший игрок матча. Полностью согласен с определением Геннадия Сергеевича Орлова - Кузяев настоящий гроссмейстер футбола сегодня. Свою активность Далер начал проявлять практически с первых минут встречи. Еще в первом тайме он оказывался на ударной позиции, но не мог попасть в створ. После перерыва он улучшил свою игру, заработал пенальти и забил победный гол. Брависсимо!
Мак - 3.5На правом фланге в атаке "Зенита" заметнее был не Мак, а Иванович. Тем не менее, Роберт отличился несколькими хорошими действиями - открывания, забеганиями и передачами. Особенно ценной вышла та, которая позволила Кузяеву ворваться в чужую штрафную и заработать пенальти.
Дриусси - 3.5Аргентинец неплохо цеплялся за мячи, неплохо вступал в борьбу и хорошо действовал в подыгрыше. В частности, именно он, обыгравшись с Дзюбой, доставил мяч до Набиуллина в эпизоде с первым голом. При таком распределении ролей Дриусси не часто имел возможность пробить, но все равно ему удалось найти один момент для неплохого удара. Хотелось бы, конечно, чуть-чуть большего от умеющего феерить нападающего, но для победы команды хватило и этого. Впрочем, оценку Дриусси мы все равно поставим среднюю.
Дзюба - 4.0Любопытный вечер вышел для Артема. В первые 40 минут он играл очень скромно, часто терял мячи и совсем не цеплялся за них. Но затем он совершил яркую вспышку, замкнув головой подачу Набиуллина. После перерыва он вновь был не самым заметным игроком на поле, но принял участие в двух, пожалуй, самых важных эпиходах - сначала он не забил пенальти, а затем шикарным образом помог Кузяеву забить. В итоге на счету Дзюбы практически полный футбольный набор.
Шатов - б/о, Заболотный - б/о, Оздоев - б/оС вашего позволения ни одному из игроков, вышедших на замену, оценок мы ставить не будем. Во-первых, они сыграли достаточно мало времени. Во-вторых, ничем особо примечательным не отличились. Разве что стоит отметить, что Шатов абсолютно никак не изменил игру "Зенита" в атаке - мы ждали от него большего.
Все фото: Официальный сайт ФК "Зенит"
Иван Долинин, Rusfootball.info
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