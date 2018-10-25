Кузяев - гроссмейстер футбола, Дзюба - может всё. Оценки игрокам "Зенита" после матча с "Бордо"

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Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Цюрих 3 2 0 0 2 0 +2 9
2 Байер 3 2 0 0 7 4 +3 6
3 Лудогорец 3 0 0 2 2 4 -2 1
4 Ларнака 3 0 0 2 2 5 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 3 2 0 0 6 3 +3 9
2 Лейпциг 3 1 0 1 5 4 +1 6
3 Селтик 3 1 0 1 2 3 -1 3
4 Русенборг 3 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 3 1 1 0 2 1 +1 7
2 Славия 3 1 0 1 1 1 0 6
3 Копенгаген 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Бордо 3 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 3 2 0 0 6 1 +5 9
2 Фенербахче 3 1 0 1 3 4 -1 4
3 Спартак Трнава 3 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 3 0 0 2 0 3 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 3 2 0 0 7 2 +5 9
2 Спортинг 3 2 0 0 4 1 +3 6
3 Ворскла 3 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 3 0 0 2 0 5 -5 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Милан 2 2 0 0 4 1 +3 6
2 Реал Бетис 2 1 1 0 3 0 +3 4
3 Олимпиаков 2 0 1 1 1 3 -1 1
4 Дюделанж 2 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ренджерс 2 1 1 0 5 3 +2 4
2 Рапид 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Вильярреал 2 0 2 0 5 5 0 2
4 Спартак 2 0 1 1 3 5 -2 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 2 2 0 0 6 2 +4 6
2 Лацио 2 1 0 1 3 5 -2 3
3 Марсель 2 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 2 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Сарпсборг 08 2 1 0 1 4 4 0 3
2 Генк 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Бешикташ 2 1 0 1 3 3 0 3
4 Мальмё 2 1 0 1 2 2 0 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Краснодар 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 Севилья 2 1 0 1 6 3 +3 3
3 Стандард 2 1 0 1 3 6 -3 3
4 Акхисар 2 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 2 1 1 0 4 2 +2 4
2 Ренн 2 1 0 1 2 3 -1 3
3 Динамо Киев 2 0 2 0 4 4 0 2
4 Яблонец 2 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 2 2 0 0 2 0 +2 6
2 ПАОК 2 1 0 1 4 2 +2 3
3 БАТЭ 2 1 0 1 3 4 -1 3
4 Видеотон 2 0 0 2 0 3 -3 0

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Кузяев - гроссмейстер футбола, Дзюба - может всё. Оценки игрокам "Зенита" после матча с "Бордо"

Кузяев - гроссмейстер футбола, Дзюба - может всё. Оценки игрокам "Зенита" после матча с "Бордо"В непростой игре команде Семака удалось добыть победу в самой концовке. Rusfootball.info оценивает действия футболистов "Зенита", особенно выделяя Дзюбу и Кузяева, которые сотворили решающий гол.










"Зенит"

Лунев - 4.0
Первый раз вступил в игру после дальнего удара только после перерыва. Зато второй - через несколько секунд после этого. Но, вообще говоря, "Бордо" тревожил Лунева только подобными попытками из-за пределов штрафной. Единственный случай, когда игроки французского клуба остро пробили с близкого расстояния, был голевым. Есть ли претензии к Луневу? На мой взгляд, нет. В таких ситуациях вратари редко спасают свои команды.

Иванович - 4.0
Бранислав здорово помогал "Зениту" в развитии атак по правому флангу, на котором он был призван действовать сегодня. Некоторые из его передач привели к неплохим моментам у ворот Костиля. При этом Иванович классно вбрасывал ауты, превратив их практически в полноценные стандартные положения. В обороне он неоднократно блокировал удары соперника - как минимум дважды он сделал сэйвы за Лунева. Но был у серба один весомый огрех, который вынуждает снизить ему оценку. В эпизоде с голом Бриана он очень легко дал сделать навес, лишь обозначив сопротивление.


Маммана - 4.0
Заметно, что Маммана еще не на пике своей формы, но я бы сказал, что он неплохо возвращается в игру после длительного восстановления. Сегодня он совершал важные отборы и перехваты, смело стелился в подкатах и, по большому счету, не дал особого повода для критики.

Нету - 3.5
Во время матча у Семака была одна претензия к Нету - тренер ругал защитника за то, что тот чаще играет через центр, а надо больше задействовать фланги. В остальном португалец был неплох. Сыграл, скажем так, на одном уровне со своим партнером по центру защиты. Но мы снизим оценку Нету на половину балла, поскольку в самом конце он не только заработал желтую карточку, но и дал возможность "Бордо" пробить со штрафного с хорошей точки.

Набиуллин - 3.5
Эльмир по-прежнему оставляет самое неоднозначное впечатление по сравнению с другими "зенитовцами". С одной стороны, он действительно классно подключается к атакам. Примеры этого - несколько хороших проходов по краю с дальнейшими прострелами, а также отличный навес на Дзюбу в эпизоде с первым голом. С другой стороны, в защите Набиуллин часто ошибается. С его фланга "Бордо" имел достаточно много подходов. Плюс к этому именно он не уследил за Брианом, когда тот открыл счет в матче.

Паредес - 3.5
Действия аргентинца у меня ассоциируются со словом "вальяжность". Слишком уж он в вольной форме выполняет свои оборонительные функции. "Жирондинцы" несколько раз пользовались этим и находили возможности для дальних ударов из зоны Паредеса. Но глобально это все, пожалуй, придирки. Леандро провел нормальную встречу. Не самую выдающуюся, но и не провальную.


Ерохин - 3.5
Непростая игра для Александра. Мы его привыкли чаще видеть в атаке, но сегодня он получил задание больше отрабатывать в обороне. Возможно, именно из-за этого мы часто видели, как он при наступлении "Зенита" то недобежит, то перебежит, то просто выглядит не очень уверенно. Но зато он качественно действовал в опорной зоне, помогая Паредесу.

Кузяев - 5.0
Для меня, без сомнения, лучший игрок матча. Полностью согласен с определением Геннадия Сергеевича Орлова - Кузяев настоящий гроссмейстер футбола сегодня. Свою активность Далер начал проявлять практически с первых минут встречи. Еще в первом тайме он оказывался на ударной позиции, но не мог попасть в створ. После перерыва он улучшил свою игру, заработал пенальти и забил победный гол. Брависсимо!


Мак - 3.5
На правом фланге в атаке "Зенита" заметнее был не Мак, а Иванович. Тем не менее, Роберт отличился несколькими хорошими действиями - открывания, забеганиями и передачами. Особенно ценной вышла та, которая позволила Кузяеву ворваться в чужую штрафную и заработать пенальти.

Дриусси - 3.5
Аргентинец неплохо цеплялся за мячи, неплохо вступал в борьбу и хорошо действовал в подыгрыше. В частности, именно он, обыгравшись с Дзюбой, доставил мяч до Набиуллина в эпизоде с первым голом. При таком распределении ролей Дриусси не часто имел возможность пробить, но все равно ему удалось найти один момент для неплохого удара. Хотелось бы, конечно, чуть-чуть большего от умеющего феерить нападающего, но для победы команды хватило и этого. Впрочем, оценку Дриусси мы все равно поставим среднюю.

Дзюба - 4.0
Любопытный вечер вышел для Артема. В первые 40 минут он играл очень скромно, часто терял мячи и совсем не цеплялся за них. Но затем он совершил яркую вспышку, замкнув головой подачу Набиуллина. После перерыва он вновь был не самым заметным игроком на поле, но принял участие в двух, пожалуй, самых важных эпиходах - сначала он не забил пенальти, а затем шикарным образом помог Кузяеву забить. В итоге на счету Дзюбы практически полный футбольный набор.


Шатов - б/о, Заболотный - б/о, Оздоев - б/о
С вашего позволения ни одному из игроков, вышедших на замену, оценок мы ставить не будем. Во-первых, они сыграли достаточно мало времени. Во-вторых, ничем особо примечательным не отличились. Разве что стоит отметить, что Шатов абсолютно никак не изменил игру "Зенита" в атаке - мы ждали от него большего.

Все фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

Иван Долинин, Rusfootball.info
Теги: Зенит Бордо Набиуллин Дзюба
Вчера, 22:40
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5
(2)
#5  orb13  Екатеринбург (Вчера, 23:05)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Мдаааа... запороть два стопроцентных момента и забить только с третьей попытки..."Пятёрка"...Это многое говорит о том,чего стоят эти оценки.
А вот прогребать пенальти,когда тебе под добивание летит прямо в ноги мяч ,захреначить выше с шести метров...Действительно гроссмейстерски... laughing


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Сто раз крикни "ГОООЛ!"- на табло ничего не изменится!
Регистрация: 4.04.2012 [жалоба]
#4  Zamba  Санкт-Петербург (Вчера, 22:59)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zenitchik123
Цитата: Хитрый Лис
Пятерку? Кузяеву? Ах-ха-хапять с плюсом! ха

как учитель по литературе говорил, за мысль 5, за сочинение 3 с натяжкой))


--------------------
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Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#3  zenitchik123   (Вчера, 22:55)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
Пятерку? Кузяеву? Ах-ха-ха
пять с плюсом! ха
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#2  Санитар для Кутарбы  Гагра (Вчера, 22:52)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Динамо К»
Какой же Кузяев умница, а ведь в "Тереке" ничем не выделялся.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Вчера, 22:42)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Пятерку? Кузяеву? Ах-ха-ха
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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