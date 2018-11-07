Мурад Мусаев: нам было очень приятно играть со "Стандардом", надеюсь, второй матч получится не хуже

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Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Цюрих 3 2 0 0 2 0 +2 9
2 Байер 3 2 0 0 7 4 +3 6
3 Лудогорец 3 0 0 2 2 4 -2 1
4 Ларнака 3 0 0 2 2 5 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 3 2 0 0 6 3 +3 9
2 Лейпциг 3 1 0 1 5 4 +1 6
3 Селтик 3 1 0 1 2 3 -1 3
4 Русенборг 3 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 3 1 1 0 2 1 +1 7
2 Славия 3 1 0 1 1 1 0 6
3 Копенгаген 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Бордо 3 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 3 2 0 0 6 1 +5 9
2 Фенербахче 3 1 0 1 3 4 -1 4
3 Спартак Трнава 3 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 3 0 0 2 0 3 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 3 2 0 0 7 2 +5 9
2 Спортинг 3 2 0 0 4 1 +3 6
3 Ворскла 3 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 3 0 0 2 0 5 -5 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 3 1 1 0 3 0 +3 7
2 Милан 3 2 0 0 4 1 +3 6
3 Олимпиаков 3 0 1 1 1 3 -1 4
4 Дюделанж 3 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ренджерс 3 1 1 0 5 3 +2 5
2 Вильярреал 3 0 2 0 5 5 0 5
3 Рапид 3 1 0 1 3 3 0 3
4 Спартак М 3 0 1 1 3 5 -2 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 3 2 0 0 6 2 +4 9
2 Лацио 3 1 0 1 3 5 -2 6
3 Марсель 3 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 3 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Мальмё 3 1 0 1 2 2 0 4
3 Сарпсборг 08 3 1 0 1 4 4 0 4
4 Бешикташ 3 1 0 1 3 3 0 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Севилья 3 1 0 1 6 3 +3 6
2 Краснодар 3 2 0 0 3 1 +2 6
3 Стандард 3 1 0 1 3 6 -3 6
4 Акхисар 3 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 3 1 1 0 4 2 +2 5
2 Динамо Киев 3 0 2 0 4 4 0 5
3 Ренн 3 1 0 1 2 3 -1 3
4 Яблонец 3 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 3 2 0 0 2 0 +2 9
2 ПАОК 3 1 0 1 4 2 +2 3
3 Види 3 0 0 2 0 3 -3 3
4 БАТЭ 3 1 0 1 3 4 -1 3

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Мурад Мусаев: нам было очень приятно играть со "Стандардом", надеюсь, второй матч получится не хуже

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги Европы против бельгийского "Стандарда".

- В каком состоянии находится команда? Все ли готовы к игре?

- Травмированные есть, но еще остается время для их восстановления. Команда в боевом состоянии, последние игры вышли довольно тяжелыми. Нам приходилось переламывать ход матчей...

- Внесла ли какие-то корректировки в ваши планы новость о том, что вы проведет матч против "Енисея" дома?

- Нет, мы даже не думали о Красноярске. Сейчас для нас главное - "Стандард". Перенос матча - это правильное решение. От этого выиграют обе команды.

- В последних играх "Краснодар" показал себя волевой командой, но в первой игре со "Стандардом" все вышло наоборот - именно бельгийцы переломили ход матча. С чем это было связано?

- Я бы не сказал, что "Стандард" переломил ту встречу. Мы хорошо играли и доминировали, а соперник использовал две свои голевые возможности. Нам было очень приятно играть с этой командой. Они играют в атакующий комбинационный футбол, не закрываются. Матч прошел на встречных курсах и, думаю, понравился болельщикам.

- Учитывая, что бельгийцы вас обыграли, вы можете сказать, что "Стандард" самый сильный соперник в группе?

- Нет, я считаю, что самый сильный соперник - это "Севилья". И по подбору футболистов, и по показываемому футболу. Остальные три команды примерно одного уровня.

- Насчет вашей дисквалификации, каково смотреть матч с трибун будучи тренером?

- Это хорошо с точки зрения обзора, но трудно с точки зрения эмоций. Ты не можешь активно участвовать в процессе и помогать команде. Заканчивая эту тему, хочу сказать, что если тренеров будут удалять за те слова, что сказал я - у нас все тренера будут наблюдать матчи с трибун.

Я вырос там, где принято следить за своими словами. И я знаю, что я сказал. Очень важно, чтобы судьи улучшали наш футбол. Но если судья становится главным героем матча - это неправильно. После игры с "Ахматом" мы приехали в Бельгию, и итальянская бригада сразу задала высокий градус матча. В итоге вся игра прошла в высочайшем темпе и все получили удовольствие. Мы должны стремиться к этому.

- За счет каких качеств "Краснодар" завтра может выиграть этот матч?

- В таких матчах очень многое решают детали. В матче в Бельгии соперник был лучше нас в завершении. В целом, считаю, что у нас очень схожие стили. Мы нацелены на быстрый, атакующий футбол. Мы можем выиграть за счет агрессии, активного прессинга и движения мяча. Также хочу увидеть активную работу на флангах и интенсивное движение в центре поля.

- Станет ли завтрашний матч решающим?

- Очень многое будет решено, но останется еще два тура. Мы сделаем все возможное для победы, но это все равно не решит поставленную задачу.

Rusfootball.info
Теги: Мусаев Краснодар Стандард
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