Валерий Рейнгольд: "Спартаку" нужна жёсткая дисциплина, чтобы не было такого бардака в обороне

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
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|Цюрих
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|Ларнака
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ред Булл
|3
|2
|0
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|6
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|+3
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|-3
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Зенит
|3
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|Копенгаген
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
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|Очки
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|Динамо Загреб
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|Спартак Трнава
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
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|Очки
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|Арсенал
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бетис
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|Милан
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ренджерс
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|Вильярреал
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|Рапид
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|Спартак М
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|3
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Айнтрахт
|3
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|Лацио
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|Марсель
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|4
|Аполлон
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|1
|1
|3
|4
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Генк
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|2
|Мальмё
|3
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|4
|3
|Сарпсборг 08
|3
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Бешикташ
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Севилья
|3
|1
|0
|1
|6
|3
|+3
|6
|2
|Краснодар
|3
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|Стандард
|3
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|6
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|Акхисар
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|1
|3
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|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Астана
|3
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|5
|2
|Динамо Киев
|3
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|5
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|Ренн
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|Яблонец
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|1
|1
|3
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Челси
|3
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|9
|2
|ПАОК
|3
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
|3
|Види
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Опрос:
Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
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Валерий Рейнгольд: "Спартаку" нужна жёсткая дисциплина, чтобы не было такого бардака в обороне
Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Рейнджерс" (4:3) в 4-м туре группового турнира Лиги Европы.
- О матче:
В первую очередь, хочу поздравить пришедших на стадион болельщиков, которые наверняка получили удовольствие от увиденного, ведь была сумасшедшая интрига и много голов. Однако на поле был ещё и клоун со свистком в руке, просто клоун, что он творил! Такого беспредела я не видел и когда сам играл, и после того как завершил карьеру.
Говоря о футболе, это был праздник! Валидольная игра, где обе команды сказали друг другу: "Мы вам забьём столько, сколько захотим". Это был абсолютно открытый футбол при абсолютно страшном бардаке в оборонительных редутах обеих команд. Такого я давно не видел. Про качество футбола здесь сложно рассуждать, потому что было больше не качества, а эмоций, которые цепляли за душу. Эта игра принесла много радости болельщикам "Спартака", но без больших потерь нервных клеток не обошлось, потому что так в защите играть нельзя.
Нельзя говорить о каком-то выходе из кризиса, ни в коем случае! Но ребят хочу поздравить: они заслужили эту победу, матч проходил тяжело, но свои три очка команда взяла.
- О шансах на выход в плей-офф Лиги Европы:
Теперь мы играем с "Рапидом" дома. Обыгрывай австрийцев - и всё, выходи из группы. Всё зависит от самих себя, но ещё вопрос, в каком состоянии к предстоящему матчу подойдёт "Спартак". С точки зрения именно командной игры сегодня больше разочарования. Особенно удручает игра обороны, так просто играть нельзя! Ну и вопрос к Рианчо: почему не играл Джикия? Почему основной игрок "Спартака" и сборной России остался в запасе, а играли Кутепов и Боккетти, которые столько напортачили в первом тайме, что вспоминать страшно! Такой бардак в защите - это не уровень профессионального клуба. Валидола нужно выпивать по 5-6 пачек.
Но победил тот, кто больше хотел. Думаю, своей авантюрной игрой "Спартак" победу заслужил. Однако повторю ещё раз: работа судейской бригады - это что-то, конечно...
- О будущем Рауля Рианчо в "Спартаке":
Я незнаком с этим специалистом и его ресурсами. Как решит господин Федун, так и будет. Но вроде говорят, что Кононов вот-вот команду примет, значит, ждём официальных новостей. Назначение какого-то специалиста на пост главного тренера без приставки и.о. может встряхнуть команду. "Спартаку" нужна жёсткая дисциплина, чтобы не было такого бардака в обороне, а также чтобы настолько безобразно не играл Максименко. Мне бы не хотелось думать, что парень зазвездился, поэтому надеюсь, что старшие партнёры тоже объяснили ему, как нельзя играть.
- О матче:
В первую очередь, хочу поздравить пришедших на стадион болельщиков, которые наверняка получили удовольствие от увиденного, ведь была сумасшедшая интрига и много голов. Однако на поле был ещё и клоун со свистком в руке, просто клоун, что он творил! Такого беспредела я не видел и когда сам играл, и после того как завершил карьеру.
Говоря о футболе, это был праздник! Валидольная игра, где обе команды сказали друг другу: "Мы вам забьём столько, сколько захотим". Это был абсолютно открытый футбол при абсолютно страшном бардаке в оборонительных редутах обеих команд. Такого я давно не видел. Про качество футбола здесь сложно рассуждать, потому что было больше не качества, а эмоций, которые цепляли за душу. Эта игра принесла много радости болельщикам "Спартака", но без больших потерь нервных клеток не обошлось, потому что так в защите играть нельзя.
Нельзя говорить о каком-то выходе из кризиса, ни в коем случае! Но ребят хочу поздравить: они заслужили эту победу, матч проходил тяжело, но свои три очка команда взяла.
- О шансах на выход в плей-офф Лиги Европы:
Теперь мы играем с "Рапидом" дома. Обыгрывай австрийцев - и всё, выходи из группы. Всё зависит от самих себя, но ещё вопрос, в каком состоянии к предстоящему матчу подойдёт "Спартак". С точки зрения именно командной игры сегодня больше разочарования. Особенно удручает игра обороны, так просто играть нельзя! Ну и вопрос к Рианчо: почему не играл Джикия? Почему основной игрок "Спартака" и сборной России остался в запасе, а играли Кутепов и Боккетти, которые столько напортачили в первом тайме, что вспоминать страшно! Такой бардак в защите - это не уровень профессионального клуба. Валидола нужно выпивать по 5-6 пачек.
Но победил тот, кто больше хотел. Думаю, своей авантюрной игрой "Спартак" победу заслужил. Однако повторю ещё раз: работа судейской бригады - это что-то, конечно...
- О будущем Рауля Рианчо в "Спартаке":
Я незнаком с этим специалистом и его ресурсами. Как решит господин Федун, так и будет. Но вроде говорят, что Кононов вот-вот команду примет, значит, ждём официальных новостей. Назначение какого-то специалиста на пост главного тренера без приставки и.о. может встряхнуть команду. "Спартаку" нужна жёсткая дисциплина, чтобы не было такого бардака в обороне, а также чтобы настолько безобразно не играл Максименко. Мне бы не хотелось думать, что парень зазвездился, поэтому надеюсь, что старшие партнёры тоже объяснили ему, как нельзя играть.
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