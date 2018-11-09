Валерий Рейнгольд: "Спартаку" нужна жёсткая дисциплина, чтобы не было такого бардака в обороне

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью дляпрокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Рейнджерс" (4:3) в 4-м туре группового турнира Лиги Европы.В первую очередь, хочу поздравить пришедших на стадион болельщиков, которые наверняка получили удовольствие от увиденного, ведь была сумасшедшая интрига и много голов. Однако на поле был ещё и клоун со свистком в руке, просто клоун, что он творил! Такого беспредела я не видел и когда сам играл, и после того как завершил карьеру.Говоря о футболе, это был праздник! Валидольная игра, где обе команды сказали друг другу: "Мы вам забьём столько, сколько захотим". Это был абсолютно открытый футбол при абсолютно страшном бардаке в оборонительных редутах обеих команд. Такого я давно не видел. Про качество футбола здесь сложно рассуждать, потому что было больше не качества, а эмоций, которые цепляли за душу. Эта игра принесла много радости болельщикам "Спартака", но без больших потерь нервных клеток не обошлось, потому что так в защите играть нельзя.Нельзя говорить о каком-то выходе из кризиса, ни в коем случае! Но ребят хочу поздравить: они заслужили эту победу, матч проходил тяжело, но свои три очка команда взяла.Теперь мы играем с "Рапидом" дома. Обыгрывай австрийцев - и всё, выходи из группы. Всё зависит от самих себя, но ещё вопрос, в каком состоянии к предстоящему матчу подойдёт "Спартак". С точки зрения именно командной игры сегодня больше разочарования. Особенно удручает игра обороны, так просто играть нельзя! Ну и вопрос к Рианчо: почему не играл Джикия? Почему основной игрок "Спартака" и сборной России остался в запасе, а играли Кутепов и Боккетти, которые столько напортачили в первом тайме, что вспоминать страшно! Такой бардак в защите - это не уровень профессионального клуба. Валидола нужно выпивать по 5-6 пачек.Но победил тот, кто больше хотел. Думаю, своей авантюрной игрой "Спартак" победу заслужил. Однако повторю ещё раз: работа судейской бригады - это что-то, конечно...Я незнаком с этим специалистом и его ресурсами. Как решит господин Федун, так и будет. Но вроде говорят, что Кононов вот-вот команду примет, значит, ждём официальных новостей. Назначение какого-то специалиста на пост главного тренера без приставки и.о. может встряхнуть команду. "Спартаку" нужна жёсткая дисциплина, чтобы не было такого бардака в обороне, а также чтобы настолько безобразно не играл Максименко. Мне бы не хотелось думать, что парень зазвездился, поэтому надеюсь, что старшие партнёры тоже объяснили ему, как нельзя играть.