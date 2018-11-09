Валерий Рейнгольд: "Спартаку" нужна жёсткая дисциплина, чтобы не было такого бардака в обороне

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Цюрих 3 2 0 0 2 0 +2 9
2 Байер 3 2 0 0 7 4 +3 6
3 Лудогорец 3 0 0 2 2 4 -2 1
4 Ларнака 3 0 0 2 2 5 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 3 2 0 0 6 3 +3 9
2 Лейпциг 3 1 0 1 5 4 +1 6
3 Селтик 3 1 0 1 2 3 -1 3
4 Русенборг 3 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 3 1 1 0 2 1 +1 7
2 Славия 3 1 0 1 1 1 0 6
3 Копенгаген 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Бордо 3 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 3 2 0 0 6 1 +5 9
2 Фенербахче 3 1 0 1 3 4 -1 4
3 Спартак Трнава 3 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 3 0 0 2 0 3 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 3 2 0 0 7 2 +5 9
2 Спортинг 3 2 0 0 4 1 +3 6
3 Ворскла 3 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 3 0 0 2 0 5 -5 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 3 1 1 0 3 0 +3 7
2 Милан 3 2 0 0 4 1 +3 6
3 Олимпиакос 3 0 1 1 1 3 -1 4
4 Дюделанж 3 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ренджерс 3 1 1 0 5 3 +2 5
2 Вильярреал 3 0 2 0 5 5 0 5
3 Рапид 3 1 0 1 3 3 0 3
4 Спартак М 3 0 1 1 3 5 -2 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 3 2 0 0 6 2 +4 9
2 Лацио 3 1 0 1 3 5 -2 6
3 Марсель 3 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 3 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Мальмё 3 1 0 1 2 2 0 4
3 Сарпсборг 08 3 1 0 1 4 4 0 4
4 Бешикташ 3 1 0 1 3 3 0 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Севилья 3 1 0 1 6 3 +3 6
2 Краснодар 3 2 0 0 3 1 +2 6
3 Стандард 3 1 0 1 3 6 -3 6
4 Акхисар 3 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 3 1 1 0 4 2 +2 5
2 Динамо Киев 3 0 2 0 4 4 0 5
3 Ренн 3 1 0 1 2 3 -1 3
4 Яблонец 3 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 3 2 0 0 2 0 +2 9
2 ПАОК 3 1 0 1 4 2 +2 3
3 Види 3 0 0 2 0 3 -3 3
4 БАТЭ 3 1 0 1 3 4 -1 3

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Валерий Рейнгольд: "Спартаку" нужна жёсткая дисциплина, чтобы не было такого бардака в обороне

Валерий Рейнгольд: "Спартаку" нужна жёсткая дисциплина, чтобы не было такого бардака в обороне Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Рейнджерс" (4:3) в 4-м туре группового турнира Лиги Европы.

- О матче:

В первую очередь, хочу поздравить пришедших на стадион болельщиков, которые наверняка получили удовольствие от увиденного, ведь была сумасшедшая интрига и много голов. Однако на поле был ещё и клоун со свистком в руке, просто клоун, что он творил! Такого беспредела я не видел и когда сам играл, и после того как завершил карьеру.

Говоря о футболе, это был праздник! Валидольная игра, где обе команды сказали друг другу: "Мы вам забьём столько, сколько захотим". Это был абсолютно открытый футбол при абсолютно страшном бардаке в оборонительных редутах обеих команд. Такого я давно не видел. Про качество футбола здесь сложно рассуждать, потому что было больше не качества, а эмоций, которые цепляли за душу. Эта игра принесла много радости болельщикам "Спартака", но без больших потерь нервных клеток не обошлось, потому что так в защите играть нельзя.

Нельзя говорить о каком-то выходе из кризиса, ни в коем случае! Но ребят хочу поздравить: они заслужили эту победу, матч проходил тяжело, но свои три очка команда взяла.

- О шансах на выход в плей-офф Лиги Европы:

Теперь мы играем с "Рапидом" дома. Обыгрывай австрийцев - и всё, выходи из группы. Всё зависит от самих себя, но ещё вопрос, в каком состоянии к предстоящему матчу подойдёт "Спартак". С точки зрения именно командной игры сегодня больше разочарования. Особенно удручает игра обороны, так просто играть нельзя! Ну и вопрос к Рианчо: почему не играл Джикия? Почему основной игрок "Спартака" и сборной России остался в запасе, а играли Кутепов и Боккетти, которые столько напортачили в первом тайме, что вспоминать страшно! Такой бардак в защите - это не уровень профессионального клуба. Валидола нужно выпивать по 5-6 пачек.

Но победил тот, кто больше хотел. Думаю, своей авантюрной игрой "Спартак" победу заслужил. Однако повторю ещё раз: работа судейской бригады - это что-то, конечно...

- О будущем Рауля Рианчо в "Спартаке":

Я незнаком с этим специалистом и его ресурсами. Как решит господин Федун, так и будет. Но вроде говорят, что Кононов вот-вот команду примет, значит, ждём официальных новостей. Назначение какого-то специалиста на пост главного тренера без приставки и.о. может встряхнуть команду. "Спартаку" нужна жёсткая дисциплина, чтобы не было такого бардака в обороне, а также чтобы настолько безобразно не играл Максименко. Мне бы не хотелось думать, что парень зазвездился, поэтому надеюсь, что старшие партнёры тоже объяснили ему, как нельзя играть.
Теги: Рейнгольд Спартак Рейнджерс
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