Кристиан Рамирес: учу русский язык, это мне нужно (видео)

Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес на русском языке прокомментировал победу над "Акхисаром" в Лиге Европы.- В первые 45 минут было очень тяжело играть. Нужно было больше концентрации.- Учу русский язык каждый день. Могу чуть-чуть говорить на русском. Это важно. В России не все люди говорят по-английски. Это мне нужно.- Очень тяжело, когда холодно. Это отличается от того, когда играем при теплой погоде. Бегал, разогревался. Только так боролись с холодом.- Он русский, знает эту погоду. Когда я приехал в Россию, слышал, что здесь холодно: в Москве, в Питере. Два раза в жизни видел снег. Сегодня еще один раз.