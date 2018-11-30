Андрей Кобелев назвал главную причину поражения "Спартака"

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 5 2 0 0 7 4 +3 10
2 Цюрих 5 2 0 0 2 0 +2 9
3 АЕК 5 0 0 2 2 5 -3 5
4 Лудогорец 5 0 0 2 2 4 -2 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 5 2 0 0 6 3 +3 15
2 Селтик 5 1 0 1 2 3 -1 9
3 Лейпциг 5 1 0 1 5 4 +1 6
4 Русенборг 5 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 5 1 1 0 2 1 +1 11
2 Славия 5 1 0 1 1 1 0 7
3 Копенгаген 5 1 1 0 3 2 +1 5
4 Бордо 5 0 0 2 1 3 -2 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 5 2 0 0 6 1 +5 13
2 Фенербахче 5 1 0 1 3 4 -1 8
3 Спартак Трнава 5 1 0 1 1 2 -1 4
4 Андерлехт 5 0 0 2 0 3 -3 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 5 2 0 0 7 2 +5 13
2 Спортинг 5 2 0 0 4 1 +3 10
3 Ворскла 5 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 5 0 0 2 0 5 -5 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 5 1 1 0 3 0 +3 11
2 Милан 5 2 0 0 4 1 +3 10
3 Олимпиакос 5 0 1 1 1 3 -1 7
4 Дюделанж 5 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Вильярреал 5 0 2 0 5 5 0 7
2 Рапид 5 1 0 1 3 3 0 7
3 Ренджерс 5 1 1 0 5 3 +2 6
4 Спартак М 5 0 1 1 3 5 -2 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 5 2 0 0 6 2 +4 15
2 Лацио 5 1 0 1 3 5 -2 9
3 Аполлон 5 0 1 1 3 4 -1 4
4 Марсель 5 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 5 1 0 1 3 3 0 8
4 Бешикташ 5 1 0 1 3 3 0 7
3 Мальмё 5 1 0 1 2 2 0 6
4 Сарпсборг 08 5 1 0 1 4 4 0 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Краснодар 5 2 0 0 3 1 +2 12
2 Севилья 5 1 0 1 6 3 +3 9
3 Стандард 5 1 0 1 3 6 -3 9
4 Акхисар 5 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Киев 5 0 2 0 4 4 0 11
2 Астана 5 1 1 0 4 2 +2 8
3 Ренн 5 1 0 1 2 3 -1 6
4 Яблонец 5 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 5 2 0 0 2 0 +2 15
2 БАТЭ 5 1 0 1 3 4 -1 6
3 Види 5 0 0 2 0 3 -3 6
4 ПАОК 5 1 0 1 4 2 +2 3

Новости партнеров

Андрей Кобелев назвал главную причину поражения "Спартака"

Бывший главный тренер "Динамо" и "Крыльев Советов" Андрей Кобелев поделился мнением о причинах поражения "Спартака" в матче с "Рапидом" (1:2).

"Не думаю, что эпизод с появлением фаната как-то повлиял на ход игры. Конечно, психологически непросто, когда собственные трибуны болеют против отдельных игроков твоей команды или даже против всей команды в целом.

Главная причина - слабая физическая готовность команды. "Спартаку" приходится сбавлять обороты после 60-й минуты. Это именно проблема "физики", - цитирует специалист Р-Спорт.

Теги: Спартак Рапид Кобелев
Сегодня, 13:49
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(3)
#9  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 15:00)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Кононов в Спартаке этот многоразовый ляп когда в добавленое время соперник выходит один в один с кипером и забивает в пустую рамку мяч, ты что слепой или недоделаный. Позор тренерскому составу за игровую дисциплину.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#8  Realist2000   (Сегодня, 14:52)
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: valerman40
по истечении 1 круга и слабая физическая подготовка? они вообще где растеряли физику, на пляжах с бокалом пива?

А она у них после карреровской подготовки была?

Цитата: LLM
Ну если так, то за это отдельное спасибо предыдущему тренерскому штабу

Все правильно - в прошлом году их подготовки хватило до апреля,в этом до октября.В геометрической прогрессии.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#7  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 14:46)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
Нахрен Кобелева про Спартак спрашивать ? Спросите , что с Динамо ?
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#6  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 14:40)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
В отсутствии "физики" у игроков Спартака виновата ......... "химия".
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#5  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 14:40)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
по истечении 1 круга и слабая физическая подготовка? они вообще где растеряли физику, на пляжах с бокалом пива?
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#4  LLM   (Сегодня, 14:17)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Critique,
Мотивировать? Да видел я эту мотивацию последние 1,5 года. Улыбнуло про мотивацию. Первый год -да, ну а потом очень спорное заявление!
Регистрация: 21.02.2017 [жалоба]
#3  Critique   (Сегодня, 14:12)
  • -2
  •  (2)

Согласен. Видно невооруженным глазом. Каррера решал эту проблему ротацией состава. Отсюда нелепые проигрыши слабым командам. Но его козырь был в том, что он был способен мотивировать команду, так что все играли через "не могу". Не уверен, что Олег Георгиевич будет это делать. Поэтому, по крайней мере до перерыва, хорошие игры будут чередоваться с провальными.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Сегодня, 14:11)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Если проблемы в физике, значит не тем кормят, что напрямую влияет на проблему головы.
Да, прав Кобелев.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  LLM   (Сегодня, 14:09)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ну если так, то за это отдельное спасибо предыдущему тренерскому штабу
Регистрация: 21.02.2017 [жалоба]
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