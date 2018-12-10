Российская бригада арбитров получила назначение на матч Лиги Европы

Матч Лиги Европы "Лудогорец" - "Цюрих" обслужит судейская бригада Кирилла Левникова.Ассистентами главного арбитра станут Валерий Данченко и Максим Гаврилин, дополнительным ассистентом главного арбитра - Владислав Безбородов и Алексей Еськов, четвертым арбитром - Дмитрий Мосякин.Матч состоится в Разграде 13 декабря и начнется в 23.00 по московскому времени.