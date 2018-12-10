Российская бригада арбитров получила назначение на матч Лиги Европы

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Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Красноярск
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Байер
|5
|2
|0
|0
|7
|4
|+3
|10
|2
|Цюрих
|5
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|9
|3
|АЕК
|5
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|5
|4
|Лудогорец
|5
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ред Булл
|5
|2
|0
|0
|6
|3
|+3
|15
|2
|Селтик
|5
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|9
|3
|Лейпциг
|5
|1
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
|4
|Русенборг
|5
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Зенит
|5
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|11
|2
|Славия
|5
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|7
|3
|Копенгаген
|5
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|5
|4
|Бордо
|5
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|4
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Загреб
|5
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|13
|2
|Фенербахче
|5
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|8
|3
|Спартак Трнава
|5
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|4
|4
|Андерлехт
|5
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Арсенал
|5
|2
|0
|0
|7
|2
|+5
|13
|2
|Спортинг
|5
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|10
|3
|Ворскла
|5
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
|4
|Карабах
|5
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бетис
|5
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|11
|2
|Милан
|5
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|10
|3
|Олимпиакос
|5
|0
|1
|1
|1
|3
|-1
|7
|4
|Дюделанж
|5
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Вильярреал
|5
|0
|2
|0
|5
|5
|0
|7
|2
|Рапид
|5
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|7
|3
|Ренджерс
|5
|1
|1
|0
|5
|3
|+2
|6
|4
|Спартак М
|5
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|5
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Айнтрахт
|5
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|15
|2
|Лацио
|5
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|9
|3
|Аполлон
|5
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|4
|4
|Марсель
|5
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Генк
|5
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|8
|4
|Бешикташ
|5
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|7
|3
|Мальмё
|5
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|6
|4
|Сарпсборг 08
|5
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|5
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Краснодар
|5
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|12
|2
|Севилья
|5
|1
|0
|1
|6
|3
|+3
|9
|3
|Стандард
|5
|1
|0
|1
|3
|6
|-3
|9
|4
|Акхисар
|5
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Киев
|5
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|11
|2
|Астана
|5
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|8
|3
|Ренн
|5
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|6
|4
|Яблонец
|5
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Челси
|5
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|15
|2
|БАТЭ
|5
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Види
|5
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|6
|4
|ПАОК
|5
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
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Матч Лиги Европы "Лудогорец" - "Цюрих" обслужит судейская бригада Кирилла Левникова.
Ассистентами главного арбитра станут Валерий Данченко и Максим Гаврилин, дополнительным ассистентом главного арбитра - Владислав Безбородов и Алексей Еськов, четвертым арбитром - Дмитрий Мосякин.
Матч состоится в Разграде 13 декабря и начнется в 23.00 по московскому времени.
Ассистентами главного арбитра станут Валерий Данченко и Максим Гаврилин, дополнительным ассистентом главного арбитра - Владислав Безбородов и Алексей Еськов, четвертым арбитром - Дмитрий Мосякин.
Матч состоится в Разграде 13 декабря и начнется в 23.00 по московскому времени.
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