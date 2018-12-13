Денис Черышев: "Спартаку" будет очень сложно победить "Вильярреал"

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 5 2 0 0 7 4 +3 10
2 Цюрих 5 2 0 0 2 0 +2 9
3 АЕК 5 0 0 2 2 5 -3 5
4 Лудогорец 5 0 0 2 2 4 -2 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 5 2 0 0 6 3 +3 15
2 Селтик 5 1 0 1 2 3 -1 9
3 Лейпциг 5 1 0 1 5 4 +1 6
4 Русенборг 5 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 5 1 1 0 2 1 +1 11
2 Славия 5 1 0 1 1 1 0 7
3 Копенгаген 5 1 1 0 3 2 +1 5
4 Бордо 5 0 0 2 1 3 -2 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 5 2 0 0 6 1 +5 13
2 Фенербахче 5 1 0 1 3 4 -1 8
3 Спартак Трнава 5 1 0 1 1 2 -1 4
4 Андерлехт 5 0 0 2 0 3 -3 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 5 2 0 0 7 2 +5 13
2 Спортинг 5 2 0 0 4 1 +3 10
3 Ворскла 5 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 5 0 0 2 0 5 -5 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 5 1 1 0 3 0 +3 11
2 Милан 5 2 0 0 4 1 +3 10
3 Олимпиакос 5 0 1 1 1 3 -1 7
4 Дюделанж 5 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Вильярреал 5 0 2 0 5 5 0 7
2 Рапид 5 1 0 1 3 3 0 7
3 Ренджерс 5 1 1 0 5 3 +2 6
4 Спартак М 5 0 1 1 3 5 -2 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 5 2 0 0 6 2 +4 15
2 Лацио 5 1 0 1 3 5 -2 9
3 Аполлон 5 0 1 1 3 4 -1 4
4 Марсель 5 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 5 1 0 1 3 3 0 8
4 Бешикташ 5 1 0 1 3 3 0 7
3 Мальмё 5 1 0 1 2 2 0 6
4 Сарпсборг 08 5 1 0 1 4 4 0 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Краснодар 5 2 0 0 3 1 +2 12
2 Севилья 5 1 0 1 6 3 +3 9
3 Стандард 5 1 0 1 3 6 -3 9
4 Акхисар 5 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Киев 5 0 2 0 4 4 0 11
2 Астана 5 1 1 0 4 2 +2 8
3 Ренн 5 1 0 1 2 3 -1 6
4 Яблонец 5 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 5 2 0 0 2 0 +2 15
2 БАТЭ 5 1 0 1 3 4 -1 6
3 Види 5 0 0 2 0 3 -3 6
4 ПАОК 5 1 0 1 4 2 +2 3

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Денис Черышев: "Спартаку" будет очень сложно победить "Вильярреал"

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев, права на которого принадлежат "Вильярреалу", поделился ожиданиями от предстоящего матча своей команды против московского "Спартака".

"Вильярреал" только что сменил тренера, поэтому предсказать что-то очень тяжело. "Спартаку" буде очень сложно. Но у них есть хорошие футболисты.

В "Вильярреале" осталось много друзей. Так что игру будет интересно посмотреть. Пожелаю удачи обеим командам", - цитирует футболиста Sport24
Теги: Черышев Денис Спартак Вильярреал
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