Денис Черышев: "Спартаку" будет очень сложно победить "Вильярреал"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Байер
|5
|2
|0
|0
|7
|4
|+3
|10
|2
|Цюрих
|5
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|9
|3
|АЕК
|5
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|5
|4
|Лудогорец
|5
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ред Булл
|5
|2
|0
|0
|6
|3
|+3
|15
|2
|Селтик
|5
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|9
|3
|Лейпциг
|5
|1
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
|4
|Русенборг
|5
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Зенит
|5
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|11
|2
|Славия
|5
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|7
|3
|Копенгаген
|5
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|5
|4
|Бордо
|5
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|4
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Загреб
|5
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|13
|2
|Фенербахче
|5
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|8
|3
|Спартак Трнава
|5
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|4
|4
|Андерлехт
|5
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Арсенал
|5
|2
|0
|0
|7
|2
|+5
|13
|2
|Спортинг
|5
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|10
|3
|Ворскла
|5
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
|4
|Карабах
|5
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бетис
|5
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|11
|2
|Милан
|5
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|10
|3
|Олимпиакос
|5
|0
|1
|1
|1
|3
|-1
|7
|4
|Дюделанж
|5
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Вильярреал
|5
|0
|2
|0
|5
|5
|0
|7
|2
|Рапид
|5
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|7
|3
|Ренджерс
|5
|1
|1
|0
|5
|3
|+2
|6
|4
|Спартак М
|5
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|5
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Айнтрахт
|5
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|15
|2
|Лацио
|5
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|9
|3
|Аполлон
|5
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|4
|4
|Марсель
|5
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Генк
|5
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|8
|4
|Бешикташ
|5
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|7
|3
|Мальмё
|5
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|6
|4
|Сарпсборг 08
|5
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|5
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Краснодар
|5
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|12
|2
|Севилья
|5
|1
|0
|1
|6
|3
|+3
|9
|3
|Стандард
|5
|1
|0
|1
|3
|6
|-3
|9
|4
|Акхисар
|5
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Киев
|5
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|11
|2
|Астана
|5
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|8
|3
|Ренн
|5
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|6
|4
|Яблонец
|5
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Челси
|5
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|15
|2
|БАТЭ
|5
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Види
|5
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|6
|4
|ПАОК
|5
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
09:26
Игорь Акинфеев стал четвертым вратарем в истории не пропустившим от "Реала" в двух матчах ЛЧ в одном сезоне
Игорь Акинфеев стал четвертым вратарем в истории не пропустившим от "Реала" в двух матчах ЛЧ в одном сезоне
00:35
Евгений Алдонин: кто-то скажет, что у "Реала" был полурезервный состав, но победа есть победа (2)
Евгений Алдонин: кто-то скажет, что у "Реала" был полурезервный состав, но победа есть победа (2)
00:21
Владимир Пономарев: это большой плюс российскому футболу, разгром мадридского "Реала" - это история
Владимир Пономарев: это большой плюс российскому футболу, разгром мадридского "Реала" - это история
Вчера, 23:50
Герои, оставшиеся без евровесны. Оценки футболистам ЦСКА в гостевом матче с "Реалом" (4)
Герои, оставшиеся без евровесны. Оценки футболистам ЦСКА в гостевом матче с "Реалом" (4)
Вчера, 23:42
Федор Чалов: не мог себе такого представить три года назад (8)
Федор Чалов: не мог себе такого представить три года назад (8)
Вчера, 23:33
ЦСКА нанес "Реалу" крупнейшее домашнее поражение в еврокубках (18)
ЦСКА нанес "Реалу" крупнейшее домашнее поражение в еврокубках (18)
Вчера, 22:49
ЦСКА не смог пробиться в плей-офф Лиги Европы (81)
ЦСКА не смог пробиться в плей-офф Лиги Европы (81)
Вчера, 22:46
ЦСКА на "Сантьяго Бернабеу" разгромил "Реал" (147)
ЦСКА на "Сантьяго Бернабеу" разгромил "Реал" (147)
Вчера, 22:34
Семак о совете Комличенко: все чешские команды знают, как играет "Славия", но догнать никто не может
Семак о совете Комличенко: все чешские команды знают, как играет "Славия", но догнать никто не может
Вчера, 22:16
Денис Черышев - в старте "Валенсии" на матч с "МЮ"
Денис Черышев - в старте "Валенсии" на матч с "МЮ"
Вчера, 21:21
"Зенит" требует от "Милана" за Паредеса 35 миллионов евро (13)
"Зенит" требует от "Милана" за Паредеса 35 миллионов евро (13)
Вчера, 21:10
Николай Наумов: а останется ли Семак зимой в "Зените"? (4)
Николай Наумов: а останется ли Семак зимой в "Зените"? (4)
Вчера, 20:42
ЦСКА поддержат 1 800 фанатов в матче с "Реалом" (1)
ЦСКА поддержат 1 800 фанатов в матче с "Реалом" (1)
Вчера, 20:30
"Реал" хочет приобрести Икарди
"Реал" хочет приобрести Икарди
Денис Черышев: "Спартаку" будет очень сложно победить "Вильярреал"
Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев, права на которого принадлежат "Вильярреалу", поделился ожиданиями от предстоящего матча своей команды против московского "Спартака".
"Вильярреал" только что сменил тренера, поэтому предсказать что-то очень тяжело. "Спартаку" буде очень сложно. Но у них есть хорошие футболисты.
В "Вильярреале" осталось много друзей. Так что игру будет интересно посмотреть. Пожелаю удачи обеим командам", - цитирует футболиста Sport24
"Вильярреал" только что сменил тренера, поэтому предсказать что-то очень тяжело. "Спартаку" буде очень сложно. Но у них есть хорошие футболисты.
В "Вильярреале" осталось много друзей. Так что игру будет интересно посмотреть. Пожелаю удачи обеим командам", - цитирует футболиста Sport24
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.