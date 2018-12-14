Сергей Юран: сегодня половина "Спартака" словно была головой в отпуске

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 5 2 0 0 7 4 +3 10
2 Цюрих 5 2 0 0 2 0 +2 9
3 АЕК 5 0 0 2 2 5 -3 5
4 Лудогорец 5 0 0 2 2 4 -2 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 5 2 0 0 6 3 +3 15
2 Селтик 5 1 0 1 2 3 -1 9
3 Лейпциг 5 1 0 1 5 4 +1 6
4 Русенборг 5 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 5 1 1 0 2 1 +1 11
2 Славия 5 1 0 1 1 1 0 7
3 Копенгаген 5 1 1 0 3 2 +1 5
4 Бордо 5 0 0 2 1 3 -2 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 5 2 0 0 6 1 +5 13
2 Фенербахче 5 1 0 1 3 4 -1 8
3 Спартак Трнава 5 1 0 1 1 2 -1 4
4 Андерлехт 5 0 0 2 0 3 -3 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 5 2 0 0 7 2 +5 13
2 Спортинг 5 2 0 0 4 1 +3 10
3 Ворскла 5 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 5 0 0 2 0 5 -5 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 5 1 1 0 3 0 +3 11
2 Милан 5 2 0 0 4 1 +3 10
3 Олимпиакос 5 0 1 1 1 3 -1 7
4 Дюделанж 5 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Вильярреал 6 0 2 0 5 5 0 10
2 Рапид 6 1 0 1 3 3 0 10
3 Ренджерс 6 1 1 0 5 3 +2 6
4 Спартак М 6 0 1 1 3 5 -2 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 6 2 0 0 6 2 +4 18
2 Лацио 6 1 0 1 3 5 -2 9
3 Аполлон 6 0 1 1 3 4 -1 7
4 Марсель 6 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 6 1 0 1 3 3 0 11
2 Мальмё 6 1 0 1 2 2 0 9
3 Бешикташ 6 1 0 1 3 3 0 7
4 Сарпсборг 08 6 1 0 1 4 4 0 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Севилья 6 1 0 1 6 3 +3 12
2 Краснодар 6 2 0 0 3 1 +2 12
3 Стандард 6 1 0 1 3 6 -3 10
4 Акхисар 6 0 0 2 1 3 -2 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Киев 6 0 2 0 4 4 0 11
2 Ренн 6 1 0 1 2 3 -1 9
3 Астана 6 1 1 0 4 2 +2 8
4 Яблонец 6 0 1 1 3 4 -1 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 6 2 0 0 2 0 +2 16
2 БАТЭ 6 1 0 1 3 4 -1 9
3 Види 6 0 0 2 0 3 -3 7
4 ПАОК 6 1 0 1 4 2 +2 3

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Сергей Юран: сегодня половина "Спартака" словно была головой в отпуске

Сергей Юран: сегодня половина "Спартака" словно была головой в отпуске Экс-нападающий «Спартака», киевского «Динамо», «Бенфики» и «Порту», сборных СССР и России Сергей Юран в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info прокомментировал поражение красно-белых в матче Лиги Европы против «Вильярреала».

- Как оцениваете командные взаимодействия «Спартака»?

- Если честно, на это тяжело было смотреть. «Вильярреал» обыграл «Спартак» по делу. В футболе нужно забивать. Не забиваешь – проигрываешь. При этом «Вильярреал» это не та команда, которую нереально обыграть на выезде. Да, это неплохая, организованная. Но не непроходимая.

Лично для меня вопрос по первым минутам встречи. Считаю, что в первые 10 минут «Спартак» проиграл матч. Кому нужней была победа? «Спартаку» или «Вильярреалу»? А «Спартак» в начале матча зашёл в свою штрафную и отбивался. И в результате пропускает мяч. Мне такое начало встречи непонятно – если, играя на выезде ты даёшь фору испанским командам, потом будет очень и очень сложно решить свою задачу. Было ли это установкой Кононова мне непонятно. Но многие великие тренеры отмечают: когда команда отходит оборонять в свою штрафную, при стандартных ситуациях – да, всё логично и понятно. Но при позиционных атаках это очень сложно, почти нереально. Ведь почти каждое взаимодействие идёт на грани фола. И тут риск либо получить пенальти, либо рикошет – он очень и очень велик. Если ты вошёл в свою штрафную, тут-же начинается дыр-дыр. И «Спартак» из-за этого и получил гол: все в штрафную зашли, получили рикошет и был забит мяч.
Потом – да. Когда «Спартак» начал играть выше, проблемы начали уже у «Вильярреала». Пошли командные действия. И создавались моменты и полумоменты. Но это были лишь всплески. А остальное время на это тяжело было смотреть. Тут нужно подчеркнуть то, что Мельгарехо из игры выпал, Роша – выпал, Адриано – выпал, Попов… Я не знаю что и сказать. Некоторые уже что, в отпуск уехали? Ну так подойдите к тренеру и скажите «мы не готовы играть» - и пусть выйдут играть другие.

А когда у тебя на поле минус 3 или 4 игрока – это уже команда словно сделала себе харакири. Когда один игрок из игры выпадает, это уже для остальных тяжеловато. А когда происходит то, что я видел – тут всё на поле ломается. И в такой ситуации ты уже никакой задачи не решишь. Да, второй мяч забили из-под Рассказова – но он старался, отрабатывал как мог, и шел вперёд поддерживать атаку.

- Почему у «Спартака» было столько промахов при своих моментах?

- Это концентрация игроков. Когда ЦСКА вышел на матч с «Реалом», пусть даже мадридисты и выставили резервный состав – у армейцев были молодые ребята, но они были сконцентрированы, организованы. Поэтому у них мячи и залетали.

А когда выходит на поле коллектив, половина которого собрана на игру, а другая скорее думает о том, чтобы из Испании разлетаться по домам. Тут мяч, естественно, в ворота не летит – ведь голова уже забита совсем другим: «все, завтра у нас уже отпуск». Но ведь в этом плане тоже нужно от игроков требовать соответствия – отрабатывайте свои финансовые моменты. Вы профессионалы, и за свою игру получаете деньги – это раз. Второе – армия болельщиков у телевизоров и на стадионе. И они переживают за «Спартак». Нужно уважительно к ним относиться! Проиграть можно. Но смотря как проигрывать. Так как сегодня – для меня это тяжело понять.

Сказать, что у «Спартака» не было шансов обыграть «Вильярреал» я не могу. Просто сегодня, как мне кажется, половина была уже в отпуске, а другая половина хотела весной играть в еврокубках. Но ведь так не бывает. Либо на поле выходит 11 человек, у которых одна цель, одно желание и одна задача, либо мы получаем то, что видели сегодня.

Глушаков, вон, весь матч на пятой точке ездил и отбирал мячи. Да, было видно, что у него чего-то и не получалось. Но тут было желание. А выйти и просто задекларировать «мы хотим» - это одно. А выйти и реально сделать – это совсем другое.
Теги: Юран Спартак Вильярреал
Сегодня, 00:19
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#1  oyster   (Сегодня, 01:07)
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Сергей Юран: сегодня половина "Спартака" словно была головой в г....
Регистрация: 27.01.2017 [жалоба]
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