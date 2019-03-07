Оливье Жиру - о матче со "Славией": это была хорошая битва

Форвард "Челси" Оливье Жиру подвел итоги матча со "Славией" (4:3) в 1/4 финала Лиги Европы."Мы хорошо начали матч. Мы были эффективными в атаке и хорошо играли в обороне. Но после перерыва мы стали играть менее интенсивно. Эта команда никогда не сдается, и последние 10 минут мяч двигался от одной штрафной к другой. Это была хорошая битва. Теперь мы в полуфинале", - цитирует Жиру ВВС.