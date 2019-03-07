Александр Чеферин: Мхитарян не хочет ехать в Баку? Это его решение

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался относительно пропуска финала Лиги Европы в Баку армянским полузащитником "Арсенала" Генрихом Мхитаряном.

"Мхитарян не хочет ехать в Баку? Это решение игрока. Если футбол прогнется под этим давлением, мы не сможем ничего организовывать в будущем. Нам удалось обеспечить безопасность во время чемпионата Европы во Франции, когда целью террористических атак стала целая страна", — цитирует Чеферина Spiegel.
Теги: Чеферин Мхитарян
Сегодня, 11:28
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