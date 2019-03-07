Полиция Баку перед финалом Лиги Европы останавливает фанатов "Арсенала" в футболках с фамилией Мхитаряна (видео)

Los aficionados del Arsenal con la camiseta de Mkhitaryan son identificados por la polic?a en Bak?pic.twitter.com/2aCe9DnvKf — AS (@diarioas) May 28, 2019

Полиция Баку в преддверии финального матча Лиги Европы между "Арсеналом" и "Челси" останавливает болельщиков "канониров", у которых на футболке сзади нанесена фамилия полузащитника Генриха Мхитаряна.Напомним, армянский футболист отказался ехать на этот матч по политическим мотивам.