Полиция Баку перед финалом Лиги Европы останавливает фанатов "Арсенала" в футболках с фамилией Мхитаряна (видео)

Полиция Баку в преддверии финального матча Лиги Европы между "Арсеналом" и "Челси" останавливает болельщиков "канониров", у которых на футболке сзади нанесена фамилия полузащитника Генриха Мхитаряна.

Напомним, армянский футболист отказался ехать на этот матч по политическим мотивам.

Теги: Мхитарян Арсенал Челси
Сегодня, 19:25
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