Полиция Баку перед финалом Лиги Европы останавливает фанатов "Арсенала" в футболках с фамилией Мхитаряна (видео)
Полиция Баку в преддверии финального матча Лиги Европы между "Арсеналом" и "Челси" останавливает болельщиков "канониров", у которых на футболке сзади нанесена фамилия полузащитника Генриха Мхитаряна.
Напомним, армянский футболист отказался ехать на этот матч по политическим мотивам.
Напомним, армянский футболист отказался ехать на этот матч по политическим мотивам.
Los aficionados del Arsenal con la camiseta de Mkhitaryan son identificados por la polic?a en Bak?pic.twitter.com/2aCe9DnvKf— AS (@diarioas) May 28, 2019