АЕК повторять не будем? «Спартак» в шаге от выхода в плей-офф квалификации Лиги Европы

После результативной победы над «Туном» «красно-белым» остаётся спокойно закончить противостояние. Удастся ли Кононову на этот раз обойтись без неприятных сюрпризов?
Квалификации – ад для «Спартака»
Мы вспоминали об этом и перед швейцарской встречей, но тенденция настолько прочная и заметная, что обойти её никак не получится. За последние десять лет «красно-белые» только один (!) раз преодолевали отборочные стадии еврокубков. Так что бывалый болельщик «Спартака» наверняка переживает даже сейчас – когда впереди с гандикапом в нашу пользу безобидный «Тун», а в составе у Кононова Шюррле, Бакаев и переродившийся Айртон.
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Хотя противостояние уже идёт не по традиционному «спартаковскому» сценарию. Обычно провал начинался с ничьей на выезде – 1:1 или 2:2. На этот раз, кстати, всё могло сложиться примерно так же, но у «красно-белых» оказался Шюррле.
Новички изменили «Спартак»
Немец вышел в гостевой игре при равном счёте, заработал пенальти и загубил его, а затем сделал голевую на Бакаева, оформившего дубль. До появления Шюррле игра складывалась для «Спартака» очень непросто – разобраться с куда менее звёздным соперником мешал брак и нестабильность. Отрезками «красно-белые» разваливались так, что «Тун» вполне мог оформить ещё пару голов.
Но в матче с «Ахматом» команда Кононова оказалась совсем другой. Это была первая игра в сезоне, когда москвичи выглядели солидно. Остались довольны даже ветераны, специализирующиеся на том, что поливают «Спартак» в любое время года. Как будто от этого он когда-нибудь зацветёт.
Надо понимать, что и команда из Грозного сыграла неважно, и не стоит идти на выводах от одной встречи слишком далеко. Например, совсем не у каждого соперника в составе будет Уциев, организовавший такую контратаку.
Но в любом случае это был «Спартак» если не здорового человека, то уже точно не хромающего на обе ноги. Шюррле сделал гол плюс пас (в «Локомотиве» наверняка кусают локти, что позволили переманить его), Тилл поучаствовал в трёх голевых эпизодах, пусть и не всегда был заметен в остальных моментах – новички делают «красно-белых» гораздо лучше. Потерялся лишь Ларрсон, но это обычная история в случаях с новобранцами.
Появился новый Промес
- Не вижу огня в глазах у молодых ребят: Игнатова, Умярова, Глушенкова. Бакаева это не касается. Он вернулся из аренды по-хорошему злой, иногда даже перебарщивает, - сказал в интервью пресс-службе Джано накануне.
Нынешний Бакаев – настоящая удача для Кононова и угроза для ЦСКА в предстоящем дерби. На прошлой неделе полузащитник забил 4 гола – отметился по дублю в матчах Лиги Европы и РПЛ.
Сегодняшний Зелимхан крут во всём. Если получится сохранить это на длинной дистанции, он вполне способен набивать такую же статистику, как тот же Промес, которого считали не просто лидером, но даже спасителем команды.
Если всё в домашней игре пойдёт хорошо – одного его хватит, чтобы прекратить путь «Туна» в Лиге Европы.
А что может пойти не так?
На самом деле, шансов на то, что «Тун» выстрелит (забивать надо минимум два и не пропускать), практически нет. Они могли ещё повоевать дома, на искусственном газоне и при своих болельщиках, но на внушающем «Открытии» держать тот же задор будет стократ тяжелее. Да и при родной публике вратарь швейцарцев творил моментами что-то несусветное.
Единственный вариант, из-за которого могут пойти неприятности – попытка сыграть на удержание. Но Кононов до такого сумасшествия вряд ли дойдёт. И в «Спартаке» понимают:
- Шансы пройти «Тун» высокие. К тому же мы играем дома. Но расслабляться нельзя. Надо настраиваться на победу, - сказал вчера Мирзов.
У «Спартака» только-только появилась новая надежда. И будет феерично, если команда умудриться спустить её в унитаз. Тем более - в такой элементарной ситуации.
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