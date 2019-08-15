Андрей Червиченко: от отставки Кононова спасает именно присутствие Шюррле

- О матче:
В первом тайме был стандартный позор. Команда играла ужасно, и в этот момент у Кононова было такое лицо, будто за ним гонится инквизиция, а он еретик которого вот-вот поймают (смеётся). А дальше... на то он и "Тун", эта команда базируется в городе, который, наверное, меньше половины Химок. Было бы странно, если "Спартак" уступил бы такому сопернику, да ещё и на своём поле, да ещё и с чемпионом мира в составе.
Уровень соперника, конечно, сказался. "Спартак" смог реализовать шальные и полушальные моменты, а "Тун" убойные моменты упустил. Ещё нужно сказать спасибо Максименко, которого в прошлом сезоне предательски унизил на пресс-конференции Кононов. Если бы не вратарь спартаковцев, как минимум было бы дополнительное время. А вообще, больше всего этому результату радуются соперники "Спартака" в РПЛ, ведь и Кононов остался, и сама команда ещё пару матчей отыграет на международной арене, что повлечёт за собой потерю сил.
- О противостоянии с "Брагой":
В начале второго тайма сегодня счёт должен был быть 3:0 в пользу "Туна". "Брага" не простит ни в одном из имевшихся у швейцарцев эпизоде. Тем более у португальцев сейчас наверняка некая вендетта после случившегося с "Порту" (смеётся).
- Об игре футболистов, которые летом присоединились к "Спартаку":
Бакаеву необходимо обрести стабильность, сегодня он никак себя не проявил. Возможно, это следствие грамотных действий тренера "Туна", который после первой игры объяснил своим футболистам, что левую ногу Бакаева нужно блокировать, и в итоге сегодня Зелимхан ни одного шанса ударить с рабочей так и не получил, был выключен благодаря удачной работе тренерского штаба. Шюррле продолжает впечатлять, это самое удачное подписание "Спартака" этим летом. Думаю, от отставки Кононова спасает именно присутствие немца. Не ожидал, что Шюррле будет лучшим в составе "Спартака", учитывая как его описывали перед приходом.
Понсе я бы назвал неплохой покупкой, если бы он обошёлся клубу раза в 3 меньше. А сейчас... ну тут добьёт, там во вратаря ударит, здесь подберёт... пока вложенных денег не оправдывает. А что касается Мирзова, я всегда спрашивал у своих друзей в Ростове, почему местный клуб его никак не оставит у себя, а они мне говорили: "Увидишь". И, видимо, они оказались правы. Пока что буря в стакане.
- О предстоящем матче против ЦСКА:
Думаю, "Спартак" как минимум не проиграет, а скорее всего и выиграет. "Армейцы" сейчас лучше по классу, комплектации и организации, но шальная удача, мне кажется, на стороне "красно-белых". Ну и судейство... практически во всех турах за спартаковцев арбитры чуть ли не сами поражали ворота их соперников, а ЦСКА так вообще прибили в игре с "Сочи". По этому вопросу ничего не исключаю и в предстоящем дерби.
Андрей Червиченко: от отставки Кононова спасает именно присутствие Шюррле
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги ответной игры "красно-белых" против "Туна" (2:1) в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.
Фото: mtdata.ru
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