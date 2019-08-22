Не всё потеряно пока. «Спартак» был неплох лишь на фоне «Краснодара»

Победная серия команды Кононова окончена: португальская красно-белая команда оправдала статус фаворита. Rusfootball.info грустит об игре «Спартака», но, в отличие от «Краснодара», его пока не хоронит.



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