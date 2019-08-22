Не всё потеряно пока. «Спартак» был неплох лишь на фоне «Краснодара»

Состав «Спартака» не удивил и удивить не мог: Томас Цорн приехал на матч без Адриана Тамеза, а Тиль и Ларссон с новым раундом Лиги Европы права играть в ней за «Спартак» не получили. Потому выбора у Кононова почти не было, а ротацию ради ротации в таком важном матче проводить не стоило.
Как бы чего ни вышло
Под таким девизом первый тайм провели обе команды. Сперва «Брага» заняла выжидательную позицию, но, убедившись, что ничего страшного в «Спартаке» нет, ближе к середине тайма начала оправдывать хозяйский статус. К счастью, только в вопросе территории и владения. «Спартак» выглядел вяло, но спокойно.
Источник опасности – стандарты
Возмущали это спокойствие стандарты. Не сказать, что гости плохо с ними справлялись, просто фолил «Спартак» уж слишком часто, а под конец тайма пошли и угловые. Со штрафного и углового «Брага» и нанесла оба опасных удара до перерыва: сперва позиционно ошибся Ещенко, потом в одиночку против двоих на дальней штанге оказался Бакаев. Спасибо Максименко и промахнувшемуся Франсержио.
Самюэль Жиго показал бы коллеге, как надо, но его партнёры стандартов почти не зарабатывали. В этом и состояло главное отличие между командами. Под конец тайма «Спартак» понял, что в штрафную соперник не пустит, потому решил включить дальнюю артиллерию – вышло не очень впечатляюще.
Что, кого, куда?
Один из упомянутых ударов нанёс Понсе, но это было его чуть ли не единственное объяснимое действие. В остальном Эсекьель вызывал недоумение: то он не бежит за передачей Бакаева, то несётся вперёд мимо паса Зобнина, то по ходу перспективной атаки врывается в офсайд и не останавливается, будто не зная правил футбола. Достойная заочная конкуренция Маркусу Бергу. Во втором тайме парой эпизодов аргентинец чуть исправился, но от критики Владимира Быстрова не уберёгся.
Жить стало веселее, но не лучше
«Спартак» начал тайм довольно бодро, как и соперник, только вот дальше команды двигались по игре в разных направлениях. «Брага» к середине тайма захватила инициативу, собирала более-менее все подборы, обложила штрафную стандартами, не давала «Спартаку» выходить из обороны в атаку.
Для красно-белых такой сценарий не был гибельным сам по себе: Кононов ещё не научил команду играть в позиционной атаке, поэтому многие аналитики отмечали, что шанс «Спартака» заключается именно в контратакующей игре.
«Брага» не раскрывалась, но благодаря Шюррле «Спартак» порой всё же находил свободное пространство. Но что поделать, если Мирзов, имея на пространстве двух свободных партнёров, идёт в центр на соперника и теряет мяч? Только менять его, что незамедлительно сделал Кононов.
«Спартак» сидел глубоко, но всё равно оставил гектар пространства
«Брага» не разрывала соперника, не искрила яростью, она больше была похожа на дятла, который долбил, долбил и добился своего. Гол в ворота «Спартака» назревал долго, но защитники до поры успевали отводить угрозу либо мячи падали в руки Максименко.
Никакой борьбы за инициативу наша команда не вела, она боролось прежде всего с собой, чтобы дотерпеть до конца. «Спартак» не шёл вперёд и не мог быть пойман на контратаке, но на 74-й минуте в 15-метровом радиусе от правого защитника Эшгаю не было вообще никого. Айртон почему-то побежал в центр, Мельгарехо в оборону не отработал, Зобнин не перекрыл Новайша.
Не повторяя ошибок «Краснодара»
Последние минут 5 «Спартак» провёл в атаке, но сразу после пропущенного вперёд не побежал. Как кажется, просто потому что не был в состоянии это сделать. Гости выглядели очень уставшими, поникшими и ждущими конца, несмотря на отрицательный счёт. Уныло и где-то даже безвольно с одной стороны, не 0:4 – с другой. Только этим и остаётся довольствоваться, если «Спартак», конечно, не собирается через неделю сконцентрироваться на чемпионате.
Лига Европы
Раунд плей-офф
"Брага" - "Спартак" - 1:0
Раунд плей-офф
"Брага" - "Спартак" - 1:0
Гол: Рикарду Орта, 74.
"Брага": Матеус, Пабло Сантос (Витор Тормена, 64), Бруно Виана, Нуну Секейр, Рикарду Эсгаю, Жоау Пальинья, Франсержио (Жоау Новайш, 46), Уилсон Эдуарду, Андре Орта (Мурило, 85), Рикарду Орта, Паулинью.
"Спартак": Максименко, Жиго, Джикия, Айртон, Ещенко, Гулиев (Умяров, 85), Зобнин, Мирзов (Мельгарехо, 63), Бакаев, Шюррле, Понсе.
Предупреждения: Гулиев, 26, Жоау Новайш, 51, Джикия, 78, Бакаев, 90+1.