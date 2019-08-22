Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после поражения от "Браги" (0:1) в матче квалификации Лиги Европы высказался о физическом состоянии команды.
"Мы провели тяжелейший матч в понедельник с ЦСКА. Отдали много сил. И тот же пятичасовой перелет был, смена часового пояса, жара… Все это плюс 2 дня на восстановление — конечно, игрокам непросто держать функциональное состояние.
Если вы заметили, пропустив, мы прижали соперника к воротам. Значит, силы есть. Ну и у "Браги" было на день больше для восстановления, чем у нас", - цитирует Кононова Sport24.ru.
Олег Кононов: было непросто после дерби с ЦСКА и перелета
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