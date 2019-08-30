Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев оценил жеребьевку группового этапа Лиги Европы для "быков".
"Жеребьевка для нас хорошая, все команды ровные — нет аутсайдеров и лидеров. Все матчи пройдут в равной борьбе, и кто будет лучше, покажет игра. "Хетафе" — хороший клуб, который в прошлом сезоне был в группе лидеров в чемпионате Испании. С ними будет непросто. "Трабзонспор" всегда был хорошей командой, "Базель" — завсегдатай Лиги чемпионов и Лиги Европы", - цитирует Матвеева УЕФА.
Сергей Матвеев: жеребьевка для "Краснодара" хорошая, все команды ровные
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»