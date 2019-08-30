Президент "Трабзонспора" Ахмет Агаоглу прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы для своего клуба.
"Базель" и "Краснодар" мне знакомы. О "Хетафе" знаю намного меньше. Мне кажется, у нас сбалансированная группа, все команды сильны примерно одним и тем же. Если не будем играть так, как мы это делали во вчерашнем матче с АЕКом, то, уверен, пробьемся в плей-офф", - цитирует Агаоглу УЕФА.
Президент "Трабзонспора": "Базель» и "Краснодар" мне знакомы, о "Хетафе" знаю намного меньше
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»