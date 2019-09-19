Бывший российский футболист Олег Корнаухов оценил шансы "Краснодара" на успешное выступление в Лиге Европы.
"Для начала "быкам" необходимо сосредоточиться на выходе из группы, а уже потом можно будет рассуждать о дальнейших турнирных перспективах. Учитывая уровень футболистов, подопечным Мусаева по силам дойти до полуфинала Лиги Европы.
Были приобретены качественные исполнители. Очень жаль, что Реми Кабелла получил тяжелую травму. В целом у команды сейчас все хорошо: она лидирует в РПЛ, имеет глубокий состав, а приобретенные футболисты демонстрируют очень яркую игру в отдельных встречах. Плюс ко всему, ко второй части чемпионата должен вернуться в строй Юрий Газинский", — цитирует Корнаухова "RT на русском".
Олег Корнаухов: "Краснодару" по силам дойти до полуфинала Лиги Европы
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