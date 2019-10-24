Полузащитник ЦСКА Яка Бийол поделился мнением о "Ференцвароше", с которым московскому клубу предстоит сыграть сегодня, 24 октября, в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
"Команда более чем достойна выступать на групповой стадии Лиги Европы. Клуб является действующим чемпионом своей страны, а это уже немало значит. Венгры сыграли вничью с "Эспаньолом" и, как и мы, крупно уступили "Лудогорцу". Получается, тот, кто потерпит неудачу в наших очных противостояниях, может забыть о плей-офф", — приводит слова Бийола официальный твиттер ЦСКА.
Встреча состоится в Москве и начнется в 19:55 мск.
Бийол: проигравший в матче ЦСКА — "Ференцварош" может забыть о плей-офф
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