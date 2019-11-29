Полузащитник "Краснодара" Руслан Камболов прокомментировал победу над "Базелем" (1:0) в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы. Единственный мяч "быки" забили на 72-й минуте, когда Ари реализовал пенальти, назначенный за фол на нем же.
"Тяжелый матч. Мы помнили первую встречу в Швейцарии, поэтому старались как могли, чтобы реабилитироваться за то поражение. Конечно, мы провели не идеальный матч, но по желанию и самоотдаче, думаю, к нам нет претензий. До перерыва играли хорошо — комбинировали, не позволяя "Базелю" владеть мячом. Рад, что смогли реализовать свой момент и победить. Теперь бы и в Испании не подкачать", — приводит слова Камболова пресс-служба УЕФА.
"Базель" возглавляет турнирную таблицу группы С, имея в активе 10 очков. На второй строчке идет "Хетафе" (9), на третьей — "Краснодар" (9). Замыкает квартет "Трабзонспор" (1).
В заключительном туре "Базель" сыграет с "Трабзонспором", а "Хетафе" примет "Краснодар".
Камболов: теперь бы "Краснодару" и в Испании не подкачать
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