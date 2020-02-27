"Вольфсбург" в гостях разгромил "Мальмё"

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы "Мальмё" с крупным счетом проиграл "Вольфсбургу". Встреча завершилась со счетом 0:3.

Лига Европы

1/16 финала

Матч 1 - 1:2

Мальмё – Вольфсбург 0:3

Голы: Брекало, 41, Герардт, 65, Виктор, 69

Мальмё: Далин, Сафари, Бенгтссон (Нильсен, 76), Ахмедходжич, Левицки, Риекс, Баширу, Кристиансен, Налич (Бергет, 56), Антонссон, Телин

Вольфсбург: Кастельс, Кнохе, Герардт, Отавио, Брукс, Штеффен, Шлагер (Виктор, 59), Арнольд, Брекало (Клаус, 76), Мехмеди, Вегорст (Гинчек, 70)

Предупреждения: Риекс, 5, Брукс, 84


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Вольфсбург Мальме
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Педро Роша выиграл с "Фламенго" второй трофей за две недели (фото) 2
"Рома" сыграла вничью с "Гентом"
"Порту" потерпел поражение от "Байера"
"Вольфсбург" в гостях разгромил "Мальмё"
Новичок "Барселоны" Брайтвайт: если бы футбол был религией, Месси был бы Богом
Дель Пьеро: если бы Россия сыграла в финале Евро с Италией, была бы просто фантастика!
Джузеппе Росси перешел в клуб из США
Бэкхем высказался о возможном приглашении в свой клуб Месси и Роналду
Игало и Фернандеш в стартовом составе "Ман Юнайтед" на матч ЛЕ против "Брюгге"
Кулибали может оказаться в "Баварии" или "Эвертоне"
Ляказетт, Обамеянг и Озил в составе "Арсенала" на матч 1/16 финала ЛЕ против "Олимпиакоса"
Байи: "МЮ" надеется выиграть Лигу Европы в этом сезоне
"Арсенал" готов выкупить полузащитника "Атлетико"
"Химки" разгромили "Тамбов" 7:0 и завоевали Кубок ФНЛ
"Динамо" пошутило над футболистами "Спартака" в анонсе матча (видео) 1
Защитник "Динамо": мы выше в таблице. Почему мы должны бояться "Спартак"? 4
Бубнов: "Краснодар" - фаворит в борьбе за второе место
Рамос - о предстоящем эль-класико: встреча может оказаться решающей
ФИФА требует от Ла Лиги запретить переходы вне трансферного окна
Тарасов прокомментировал свою операцию цитатой из "Шерлока Холмса" 2
Футболист "Дженоа" тренируется отдельно от команды. У него подозрение на коронавирус 1
Орлов - о Дзюбе: его отсутствие скажется на игре "Зенита" 2
"МЮ" и "Бавария" сделали предложения по Вернеру
Шомуродов летом хочет покинуть "Ростов" 12
Агент Селюк: болельщики "Локо" должны вмешаться в ситуацию с Семиным. С их голосом должны считаться
Жена Семака подарила мужу на день рождения веганскую дубленку (фото) 10
"У него есть все для работы на Западе, кроме одного - нормальных юристов". Ткаченко - о Черчесове
Гончаренко: как бы мы ни играли на сборах, в чемпионате все будет иначе
Ткаченко рассказал, что Серхио Рамос сказал Смолову перед матчем "Реал" - "Сельта"
Матч "Зальцбург" - "Айнтрахт" сегодня не состоится из-за штормового предупреждения
Все новости