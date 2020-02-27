"Вольфсбург" в гостях разгромил "Мальмё"

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы "Мальмё" с крупным счетом проиграл "Вольфсбургу". Встреча завершилась со счетом 0:3.



Лига Европы



1/16 финала



Матч 1 - 1:2



Мальмё – Вольфсбург 0:3



Голы: Брекало, 41, Герардт, 65, Виктор, 69



Мальмё: Далин, Сафари, Бенгтссон (Нильсен, 76), Ахмедходжич, Левицки, Риекс, Баширу, Кристиансен, Налич (Бергет, 56), Антонссон, Телин



Вольфсбург: Кастельс, Кнохе, Герардт, Отавио, Брукс, Штеффен, Шлагер (Виктор, 59), Арнольд, Брекало (Клаус, 76), Мехмеди, Вегорст (Гинчек, 70)



Предупреждения: Риекс, 5, Брукс, 84