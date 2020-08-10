Немецко-итальянский фестиваль и мучение «Манчестер Юнайтед» с неуступчивыми датчанами

В Лиге Европы определились первые обладатели путёвок в полуфинал. Обошлось без сенсаций: «Интер» и «Манчестер Юнайтед» приблизили статусный финал турнира.

Фото: ФК "Интер"

Главный тренер "Интера" Антонио Конте

Бруну Фернандеш

Karl-Johan Johnsson made THIRTEEN saves against Man Utd, the most by a goalkeeper in a single #UCL or #UEL game since the start of the 2016-17 season... at least.



Only a Bruno Fernandes penalty could beat him. ? pic.twitter.com/IH9OEE13ip — Squawka Football (@Squawka) August 10, 2020

Пока всё идёт к тому, что именно «Манчестер Юнайтед» и «Интер» разыграют трофей. Эти клубы являются фаворитами у букмекеров, да и посев оказался к ним весьма любезен. Так, команды оказались в разных частях сетки, встретится они могут только в финале.При всём уважении к донецкому «Шахтёру», «Базелю», «Вулверхэмптону» и «Севилье», вывеска «МЮ» — «Интер» смотрится гораздо эффектнее, чем любая другая. Оба «спящих гиганта» в нынешнем сезоне выполнили задачу-минимум в виде попадания в Лигу чемпионов. Но кому хочется заканчивать сезон без трофея? Лига Европы — последний шанс пополнить клубный музей в пандемийный сезон.«Интер» очень уверенно разобрался с «Байером», став первым обладателем путёвки в полуфинал. Да, итальянский клуб победил с минимальным перевесом, но моментов «Интеру» хватило бы на несколько встреч.События в матче развивались стремительно. Уже к 21-й минуте миланцы вели с преимуществом в два мяча. В обоих случаях важнейшую роль сыграл Ромелу Лукаку, перебравшийся в «Интер» из «Манчестер Юнайтед».Сперва Лукаку пробил в блок из пределов штрафной, а следом уже Николо Барелла отправил мяч в самый угол. А затем уже сам Лукаку танком продавил защитника и протолкнул мяч мимо голкипера, несмотря на фол оппонента. Наверняка, не забей Лукаку, арбитр бы указал на 11-метровую отметку. И примечательно, что в эпизоде со вторым голом Лукаку ассистировал ещё один бывший манкунианец Эшли Янг.К чести «Байера», немцы сумели быстро собраться. И уже на 24-й минуте Кай Хаверц и Кевин Фолланд разыграли классную комбинацию, закончившуюся важнейшим голом. Только вот неожиданный успех толком не помог «аспириновым». В оставшиеся полтора тайма на поле была одна команда. «Интер» много атаковал, регулярно беспокоил соперника, но никак не мог забить, чтобы окончательно успокоить игру. У «Байера» не получился даже финальный штурм. В актив себе немцы могут записать лишь преимущество по владению мячом, но вряд ли это тот результат, на который рассчитывал «Байер». Что касается «Интера», то в полуфинале итальянцы сыграют с победителем пары «Шахтёр» — «Базель».Куда более напряжённым, но менее зрелищным получился матч «Манчестер Юнайтед» и «Копенгагена». Удивительно, но явный фаворит, ставки на победу которого принимались с коэффициентом 1.20, не смог устроить себе лёгкую прогулку.Несмотря на оптимальный состав, в котором нашлось место Полю Погба, Бруну Фернандешу, Мэйсону Гринвуду, Антони Марсьялю и Маркусу Рэшфорду, игра «МЮ» в атаке совсем не сияла яркими красками. Первый тайм «красные дьяволы» и вовсе провели неудачно. Англичане словно не сумели настроиться на соперника, который явно уступает им в классе. За весь тайм «Юнайтед» нанёс всего пять ударов по воротам и лишь один из них был из пределов штрафной.В самой концовке тайма «МЮ» несколько улучши настроение своих поклонников, отправив мяч в чужие ворота, но Гринвуд, так здорово распорядившийся своим моментом, забивал из офсайда.Во второй половине встречи «Юнайтед» взялся за дело куда основательнее, только вот «красные дьяволы» транжирили моменты, а у владений Серхио Ромеро, сменившего в воротах Давида де Хеа, иногда возникал пожар. Будь датчане более хладнокровными и изобретательными в заключительной фазе, фаворита можно было и наказать.Постепенно у футболистов «Копенгагена» кончались силы. Становилось понятно, что «МЮ» дожмёт своего соперника. Датчане сумели выстоять 90 минут, но сразу после рестарта матча допустили роковую ошибку. Марсьяль получил мяч во вратарской и заставил одного из защитников сфолить. Пенальти уверенно реализовал Фернандеш, забивший уже четвёртый 11-метровый подряд.До конца первой 15-минутки «МЮ» вполне мог сделать счёт разгромным, но голкипер «Копенагена» Карл-Йохан Йонссон поймал кураж. Особенно впечатляющим был сейв кончиками ноги после удара Маты из пределов штрафной. К концу матча шведский кипер записал в свой актив 13 сейвов в 14 ударах. Но впереди у «Копенгагена» не особо клеилось. Лишь в последние 5-10 минут датчане сподобились на какой-то штурм. «МЮ» отошёл в оборону и довёл дело до победы, хоть и немного понервничал в концовке.Уле-Гуннар Сульшер победил своего визави Столе Сольбаккена, к которому он в своё время ездил на стажировку. Битва двух викингов закончилась в пользу норвежца, но к полуфиналу «МЮ» нужно прибавлять. Теперь манкунианцы в соперники ждут победителя матча «Севилья» — «Вулверхэмптон».