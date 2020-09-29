"В Краснодаре была очень сложная игра, в которой мы смогли добиться не большего преимущества. Думаю, что ответный матч будет не менее сложный, соперник будет, наверное, больше идти в атаку, будет оказывать больше на нас давление. Мы должны быть к этому готовы и показать организацию игры, которая была в Краснодаре, плюс убрать те недочеты, при которых у нас возникали трудности. Ожидаем тяжелый матч, но пусть победит сильнейший.
Вандерсон не прилетел, он не успел полностью восстановиться после травмы, все остальные здесь. Есть вопросы по некоторым игрокам, ответы по ним получил после сегодняшней тренировке.
При мне команда никогда не играет от обороны, ни одного матча. Понятно, что с "Байером", "Валенсией", "Севильей" мы играли вынужденно больше в обороне, но мы не тренируем сознательно, чтобы отдавать мяч, закрываться. Мы будем искать шансы в атаке, но, конечно, мы должны быть более дисциплинированы, чем в Краснодаре", - приводит слова Мусаева Rusfootball.info.
Встреча пройдет 30 сентября. Начало - в 22:00 мск.
Напомним, что в первой игре "Краснодар" обыграл ПАОК со счетом 2:1.
Мусаев: мы должны быть готовы к давлению со стороны ПАОКа
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча плей-офф квалификации Лиги чемпионом с ПАОКом.
Фото: ФК "Краснодар"
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