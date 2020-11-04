— "Краснодару" будет сложно в матче с "Севильей". Неизвестно, поправятся ли все ребята. Сейчас они выжимают максимум как по составу, так и самоотдаче, но это аукается в чемпионате России, — цитирует Аршавина "Матч ТВ".
"Краснодар" после двух туров группового этапа Лиги чемпионов набрал одно очко и занимает третью строчку в группе "Е". Южане сыграли вничью с "Ренном" (1:1) и проиграли "Челси" (0:4)..
Матч "Севилья" — "Краснодар" состоится сегодня, 4 ноября. Начало: 23:00 мск.
Аршавин высказался о "Краснодаре" перед матчем с "Севильей"
Экс-игрок сборной России и "Зенита" Андрей Аршавин высказался о матче "Севилья" — "Краснодар" в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
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