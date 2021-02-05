Павлюченко: если "Тоттенхэм" сыграет матч Лиги Европы в Москве и победит, я готов угостить их русским борщом

Бывший форвард "Тоттенхэма" Роман Павлюченко высказался о возможном проведении матча "шпор" с "Вольфсбергом" в Москве.

Фото: РИА Новости