Ранее сообщалось, что встреча 1/16 финала Лиги Европы "Вольфсберг" - "Тоттенхэм", запланированная на 18 февраля, может пройти на нейтральном поле в Москве. Такое решение могут принять, поскольку власти Австрии запретили въезд в страну с территорий, где был выявлен британский штамм коронавируса.
Павлюченко отметил, что будет очень рад, если "Тоттенхэм" проведет эту игру в Москве. Также он заявил, что, возможно, посетит матч.
"Я буду очень рад, если "Тоттенхэм" приедет в Москву на эту игру. Если получится, то я схожу на их матч. Я знаю, что в России очень много болельщиков "Тоттенхэма", здесь всегда будут рады этой команде.
Если получится, то я заеду к ним в отель и увижусь с бывшими партнерами, Гаретом Бэйлом и Гарри Кейном. Если они выиграют, то я готов угостить их русским борщом, ха-ха-ха. Welcome to Russia, Spurs", - сказал Павлюченко.
Источник: Sport24
Павлюченко: если "Тоттенхэм" сыграет матч Лиги Европы в Москве и победит, я готов угостить их русским борщом
Бывший форвард "Тоттенхэма" Роман Павлюченко высказался о возможном проведении матча "шпор" с "Вольфсбергом" в Москве.
Фото: РИА Новости
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